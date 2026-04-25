Joaquín Anduro 25 ABR 2026 - 20:32h.

Así jugaron los hombres de Míchel Sánchez

Míchel Sánchez señala su error y el del Girona ante el plan de Corberán en el Valencia: "Nos equivocamos en esto"

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El Girona FC cayó derrotado en su visita a Mestalla por 2-1 ante el Valencia con un resultado que le impide a los catalanes huir del descenso. A pesar de dominar en la primera mitad no consiguieron generar un número importante de ocasiones y, tras los dos tantos locales, Joel Roca redujo distancias sin que la reacción del tramo final se reflejara en puntos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto gironí en la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS.

Paulo Gazzaniga [4]: No fue el principal protagonista de los dos goles del Valencia pero tampoco colaboró de forma positiva en un partido en el que sólo realizó una parada.

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Arnau Martínez [4]: Pudo hacer más en los dos goles, ya que le cogió fuera de sitio la posición de Ramazani en el 1-0 del Valencia y Gayà se le fue con mucha facilidad en el segundo. Mejoró algo con los cambios de sus compañeros.

Vitor Reis [7]: El mejor con diferencia de la zona defensiva teniendo que salir de su posición en más de una ocasión para corregir errores, sobre todo de Blind, a pesar de que no pudo frenar a Ramazani en el gol que abría la lata. Con balón sigue dando pasos adelante.

Daley Blind [2]: Muchas dudas por parte del veterano futbolista neerlandés tanto en acciones defensivas, donde acostumbró a llegar tarde e incluso se jugó un penalti por agarrón a Sadiq como con el balón, menos preciso que en otras ocasiones. Para colmo, se resbaló en el 2-0 del nigeriano.

Álex Moreno [6]: Muy atento para frenar a Luis Rioja y completando una actuación bastante completa tanto en defensa como en ataque hasta que tuvo que salir del campo.

Axel Witsel [8]: Gran actuación del belga en la medular robando una cantidad importante de balones y llevándose la mayoría de los duelos anteponiendo su veteranía a un físico en el que se le nota el bajón con respecto a su mejor nivel.

Iván Martín [6]: El dominio del Girona durante gran parte de la primera mitad llegó cuando el bilbaíno tuvo más protagonismo con balón. Envío clave a Francés en la jugada del 2-1.

Viktor Tsygankov [2]: Totalmente desaparecido el futbolista ucraniano, ya fuera por banda o después como falso 9 cuando Míchel retiró a Echeverri antes de que entrara Stuani. La zaga valencianista evitó su gol en el descuento.

Thomas Lemar [5]: Inconsistente el futbolista francés, que tuvo momentos en los que tomó la iniciativa de los ataques del Girona con la pelota mezclándolos con otros en los que apenas se le vio.

Azzedine Ounahi [4]: No tuvo su mejor día el internacional marroquí que, a pesar de que dejó algún detalle de su enorme calidad, no supo ponerla al servicio de su equipo, sin ser capaz de generar ocasiones de peligro.

Claudio Echeverri [4]: Estuvo perdido el joven futbolista argentino durante la primera mitad desesperado al no recibir balones de sus compañeros. Antes del descanso rozó el gol en una falta directa que se marchó lamiendo el palo. A pesar de todo, lo intentó.

Sustituciones de Míchel en el Valencia-Girona

Alejandro Francés [8]: Nada más salir, fue clave con una internada por la banda derecha desde donde asistió a Joel Roca para el 2-1. Clave después para robar una pelota de Ramazani que inquietaba ya a Gazzaniga y para evitar un cabezazo de Hugo Duro que era gol.

Joel Roca [8]: Marcó en el primer balón que tocó al llegar con todo al segundo palo para empujar al fondo de la red un envío de Francés desde línea de fondo. Fue partícipe de los mejores momentos del Girona.

Bryan Gil [6]: Su entrada al campo también coincidió con un mayor dinamismo de los de Míchel gracias en parte a su desborde por la banda.

Hugo Rincón [6]: El lateral ayudó a darle frescura a los suyos en un tramo de partido con mucho protagonismo para los futbolistas de banda.

Cristhian Stuani [5]: Pelea y más pelea con la zaga del Valencia dando aire a su equipo en los balones aéreos. La tuvo en un remate forzado que le sacó Dimitrievski con un paradón y en una jugada en la que se la debió dejar a Tsygankov.