11 FEB 2026 - 13:35h.

Todo apunta a que se romperá su cesión

Raúl de Tomás anota un doblete en Qatar 342 días después de su último gol

La aventura de Raúl de Tomás en Qatar parece haber llegado a su fin. O al menos en el Al Wakrah. El delantero, que llegó al fútbol catarí tras su salida del Rayo Vallecano, ha dejado de pertenecer a dicho equipo antes de tiempo. Según cuenta Sergi Nava, el delantero ha sido eliminado de la lista de jugadores extranjeros del club.

A pesar de que aún le queda seis meses por delante, todo apunta a que se rescindirá su cesión en el equipo qatarí. Raúl, que había encontrado de nuevo la fortuna de cara a portería, incluso ha borrado su perfil en Instagram después de todo esto.

El delantero se marchó al Al Wakrah de Qatar para coincidir de nuevo con Vicente Moreno. El valenciano había sido su entrenador en el Espanyol y fue uno de los que logró sacar el máximo rendimiento del madrileño. Allí, el delantero compartirá equipo con Vicente Moreno, el entrenador que le dirigió en el Espanyol entre 2020 y 2022 y con el que logró sus mayores éxitos. En la primera campaña ascendieron a LALIGA EA Sports con RDT como pichichi de la categoría y, en la segunda, acabó como el máximo anotador español en Primera, lo que le valió incluso la llamada de Luis Enrique para la selección española.

Desde su llegada al país, Raúl de Tomás sólo ha jugado en trece partidos, disputando tan sólo unos 357 minutos. No ha sido titular en la liga catarí y sólo en copa ha podido salir desde el inicio. Ahora, el escenario vuelve a complicarse para el delantero si rescinde su cesión ya que en caso de volver al Rayo Vallecano, con el que tiene contrato hasta el 2027, todo apuntaría al ostracismo en el que estaba relegado antes de salir rumbo a Qatar el pasado verano.