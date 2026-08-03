Gustavo Maeso Madrid, 03 AGO 2026 - 16:12h.

La prueba permite jugar el prólogo, explorar la primera región del mundo abierto y enfrentarse a mazmorras, minijefes y uno de los grandes enemigos antes del lanzamiento del 20 de agosto

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Si Mortal Shell 2 había despertado tu curiosidad, pero no tienes claro si su oscuro mundo y sus combates exigentes están hechos para ti, ya puedes resolver la duda sin pasar por caja. Cold Symmetry y Playstack han estrenado una beta abierta y gratuita que permite jugar durante aproximadamente tres horas en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

La prueba incluye el comienzo de la versión completa, desde el prólogo hasta una parte de la primera región de su mundo abierto. Los jugadores podrán conocer al Heraldo, aprender las bases del combate y comenzar a apoderarse de los receptáculos de otros guerreros, una de las mecánicas más características de la saga.

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La beta llevaba disponible en Steam desde comienzos de junio, donde había superado las 600.000 descargas antes de su llegada a consolas. Ahora puede descargarse también gratuitamente desde PlayStation Store y Microsoft Store, sin necesidad de reservar el juego ni adquirir ninguna de sus ediciones.

Su contenido va bastante más allá de un tutorial cerrado. Después del prólogo será posible recorrer una sección del nuevo mundo interconectado, limpiar balizas, encontrar mazmorras opcionales, descubrir desafíos ocultos y combatir contra diferentes minijefes. La prueba culmina con el enfrentamiento contra Magdelena, la Dama de los Bosques.

Una recompensa y parte del progreso para el juego completo

Dedicar al menos 30 minutos a la beta desbloqueará The Flayed Harbinger, un aspecto exclusivo que podrá reclamarse en Mortal Shell 2 cuando se publique la versión definitiva. Quienes consigan avanzar más allá de Marrow Keep obtendrán además la posibilidad de saltarse el prólogo al comenzar el juego completo.

Eso no significa que toda la partida se conserve. Cold Symmetry ha aclarado que el dinero, las armas, los receptáculos, los objetos coleccionables y el resto del equipamiento conseguido durante la beta se reiniciarán en el lanzamiento. El estudio pretende evitar que la prueba altere el equilibrio de la aventura definitiva.

Mortal Shell 2 será una secuela independiente que ampliará considerablemente la escala del primer juego. En lugar de seguir una estructura formada por zonas relativamente contenidas, apostará por un mundo abierto compacto e interconectado en el que podremos elegir nuestro camino con mayor libertad.

El sistema de combate también quiere ser más rápido y agresivo. La resistencia dejará de limitar cada uno de nuestros movimientos, aunque seguirán siendo fundamentales la precisión, la lectura del enemigo y el uso adecuado de cada arma. El objetivo será romper la postura de los rivales para ejecutar ataques devastadores sin convertir la experiencia en un simple festival de golpes.

Durante el viaje podremos poseer ocho receptáculos jugables, cada uno con sus propias características e historia. También habrá una amplia selección de armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego medievales, con árboles de mejoras y movimientos específicos que permitirán adaptar el estilo de combate.

Mortal Shell 2 se lanzará mundialmente el 20 de agosto de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC. La edición estándar tendrá un precio de 49,99 euros, mientras que la Devout Edition añadirá aspectos de obsidiana para los ocho receptáculos. Y ahora que la polémica del físico está servida, el juego llegará también con una versión especial física exclusiva de PS5, la Revered Edition.