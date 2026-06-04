Gustavo Maeso 04 JUN 2026 - 16:32h.

La Tarnished Edition incluirá la expansión Shadow of the Erdtree y nuevos contenidos inéditos

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Las Tierras Intermedias están preparadas para abrir sus puertas a una nueva generación de jugadores. ELDEN RING llegará oficialmente a Nintendo Switch 2 el próximo 28 de agosto en una edición ampliada que promete convertirse en la versión definitiva del fenómeno creado por Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin. La nueva edición, bautizada como Tarnished Edition, reunirá tanto el juego base como la expansión Shadow of the Erdtree y añadirá contenido completamente inédito para los jugadores.

El anuncio supone uno de los lanzamientos más destacados del calendario de Nintendo para este verano y confirma el interés de las grandes editoras por llevar sus producciones más ambiciosas a la nueva consola híbrida. Tras convertirse en uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años, ELDEN RING se prepara ahora para conquistar a los usuarios de Nintendo con una experiencia completa que mantiene intacta la esencia de la obra original.

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Una edición definitiva con nuevo contenido

La denominada Tarnished Edition no se limitará a incluir el juego original junto a la expansión publicada anteriormente. Bandai Namco y FromSoftware han confirmado que esta edición incorporará también novedades exclusivas que ampliarán las posibilidades de personalización y progresión de los jugadores. Entre ellas destacan dos nuevas clases iniciales inéditas, nuevas armaduras para los personajes y opciones de personalización para Torrentera, el inseparable corcel espectral que acompaña a los usuarios durante toda la aventura.

Se trata de una actualización especialmente interesante para quienes ya conocen las Tierras Intermedias y buscan nuevas formas de afrontar el desafío. La inclusión de clases inéditas podría modificar sensiblemente las primeras horas de juego, uno de los aspectos más celebrados del diseño de FromSoftware, donde cada decisión condiciona la manera de combatir, explorar y sobrevivir.

Además, la compañía ha confirmado que el nuevo contenido también podrá adquirirse por separado en el resto de plataformas donde ya está disponible el título: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC a través de Steam.

Shadow of the Erdtree amplía la leyenda

Uno de los principales atractivos de esta edición será la inclusión de ELDEN RING Shadow of the Erdtree, una expansión que amplía considerablemente la narrativa del juego original y añade nuevas zonas, enemigos, equipamiento y desafíos. En esta aventura, los jugadores seguirán el rastro de Miquella en una historia mucho más oscura y perturbadora, explorando el llamado Reino de las Sombras. La expansión introduce algunos de los enfrentamientos más exigentes de toda la franquicia y profundiza en el trasfondo de personajes clave del universo creado por Miyazaki y Martin.

La llegada de Shadow of the Erdtree a Nintendo Switch 2 resulta especialmente relevante porque permitirá disfrutar por primera vez en una consola de Nintendo de la experiencia completa de ELDEN RING, algo que hasta ahora parecía técnicamente complicado debido a las dimensiones del juego y sus exigencias gráficas.

Un fenómeno global que sigue creciendo

Desde su lanzamiento original en 2022, ELDEN RING se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la industria del videojuego moderna. El título acumuló más de 400 nominaciones al premio Juego del Año y ha superado ya los 30 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Parte de su éxito reside en la capacidad de FromSoftware para trasladar la fórmula “soulslike” a un gigantesco mundo abierto interconectado. A diferencia de anteriores producciones del estudio japonés como Dark Souls, ELDEN RING ofreció una libertad de exploración mucho mayor, permitiendo a los jugadores afrontar retos y descubrir secretos a su propio ritmo.

La colaboración con George R. R. Martin también ayudó a elevar el interés mediático alrededor del proyecto. El escritor, mundialmente conocido por la saga literaria “Canción de Hielo y Fuego”, participó en la creación del trasfondo mitológico y la historia del universo del juego, aportando una dimensión narrativa todavía más compleja.