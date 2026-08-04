Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 10:00h.

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La Real Sociedad transita por el mercado estival con mucha calma. Tanta que hasta su afición se impacienta, pese a que es algo que viene repitiendo en temporadas anteriores. La llegada de nuevas caras no es la única tarea pendiente en las oficinas de Anoeta. También se trabaja en dar salida a aquellos jugadores que no entran en los planes de Pellegrino Matarazzo y uno de ellos es Jon Karrikaburu. El delantero cuenta con varias novias en LALIGA HYPERMOTION a las que ahora se suma otro club comandado por un viejo conocido del cuadro txuri urdin.

Hablamos del Burgos de Sergio Francisco. Según informa El Diario Vasco, el cuadro burgalés tantea el fichaje de Karrikaburu para suplir la marcha de Fer Niño al Elche. Una operación cuanto menos curiosa al estar hablando del equipo que dirige el exentrenador de la Real al que sustituyó Matarazzo en medio de la pasada temporada.

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Karrikaburu no cuenta para el de Nueva Jersey. Tras varias temporadas entre cesiones, el pasado curso se mantuvo en el ostracismo y esta pretemporada vuelve a transcurrir por los mismos derroteros. No está teniendo oportunidades y todos saben que su destino está lejos de la Real pese a tener contrato en vigor hasta 2027. En este escenario aparece el Burgos, equipo que comandará la próxima campaña el bueno de Sergio Francisco. Curiosamente, el míster con el que mejor ha rendido Karrikaburu en la escuadra txuri urdin, concretamente en el segundo filial.

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Más interesados en LALIGA HYPERMOTION

El Burgos se suma con fuerza a esa puja por un futbolista que cuenta con más equipos interesados en la categoría de plata. El primero en aparecer en escena fue el Sporting de Gijón, aunque finalmente se han decantado por otras alternativas. El Córdoba también preguntó por él, pero su elevada ficha descartó automáticamente la operación. El Burgos de Sergio Francisco se postula como el principal destino para el de Elizondo.