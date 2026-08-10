Las tres quarterbacks sorpresa en la 26/27, chollos asegurados para el NFL Fantasy

Juan Pérez 10 AGO 2026 - 15:15h.

La revalorización de algunos jugadores que pueden dar el salto

La previsión de los 32 quarterbacks titulares en la NFL para la temporada 26/27

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El recorrido del NFL Fantasy como acompañante a disfrutar la temporada 26/27 tiene tantos destellos como jugadores en esa competición, y con ese medidor es fundamental saber cuáles pueden ser los mejores picks. En el ámbito de los quarterbacks hay muchos espacios para especular según las sensaciones iniciales, las plantillas o el posible salto de muchos jugadores, pero en este caso hay tres con más y menos riesgo que pueden romper su techo.

Los reyes del Fantasy desde el perfil de los mariscales de campo son Lamar Jackson, Josh Allen, Joe Burrow, Jayden Daniels y Baker Mayfield, pero lejos del top tier también hay vida. Tanto en la búsqueda de un suplente en ligas de pocos jugadores como la creación de una alternativa que puede dar la sorpresa en un salto cuantitativo este año, hay varias opciones interesantes de cara al draft.

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La opción más lógica para mantener la seguridad de tener a un gran jugador y apostar por subir el nivel es Caleb Williams, la estrella de los Chicago Bears y flamante nueva portada del Madden 27. Su tercera temporada puede ser la definitiva para estar en la élite porque viene de estar entre el duodécimo y el decimoquinto puesto en puntuaciones, pero sin duda puede llegar al top 6.

Es el tipo de jugador que te puede ganar un fantasy si llegas tarde al draft de quarterbacks para darle prioridad a running backs o receptores según la necesidad, porque su salto puede darte el triunfo. Está en la ventana donde se suele dar el gran salto, además está en un esquema ofensivo asentado y con muchos receptores de talento.

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Justin Herbert, la segunda opción

Sin la opción de Caleb Williams, Justin Herbert aparece como una opción segura que no tiene un tope tan alto pero puede suponer un cambio radical simplemente por su nuevo entorno: el cambio en la coordinación ofensiva de los Chargers. Con el enfoque del pase rápido y generar yardas, puede tener un volumen muy alto de trabajo con posibilidades de volver a la élite.

Su potencial depende de las lesiones de su ofensiva, que si saben mantenerlo al margen, puede ser una opción ideal para acercarse lo máximo posible a los 20 puntos por partido en el Fantasy. Seguramente es el jugador con menos riesgo de toda esta lista.

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El tercer puesto deja muchas más dudas porque hay jugadores como Mahomes, Baker Mayfueld o Cam Ward que desde diferentes situaciones pueden estar arriba, pero la opción definitiva es Kyler Murray. Cuando una franquicia apuesta de lleno por ti como en este caso es los Vikings, todo se postra ante una oportunidad de lujo. Tiene un cuerpo de receptores inmejorable para tener cifras de récord si Justin Jefferson y Jordan Addison como mínimo mantienen el nivel, y a día de hoy tiene una cotización muy baja.

Es una opción algo más arriesgada, de respaldo y que puede llegar a estar en el top 8 en una temporada ideal, aunque con el componente de las lesiones en los últimos años puede ser una gran opción como suplente.