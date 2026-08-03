Deebo Samuel regresa a los 49ers y cierra uno de los ataques más temibles de la NFL

Juan Pérez 03 AGO 2026 - 14:04h.

El receptor solo ha pasado un año fuera tras probar suerte en Washington

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El factor sorpresa de los agentes libres en la temporada baja de la NFL coloca a Deebo Samuel en un lugar preferente tras su fichaje por los San Francisco 49ers en una de las operaciones más destacadas del mercado. El receptor vuelve a la franquicia que lo seleccionó en el draft en un momento crucial donde, si las lesiones se lo permiten, pueden tener uno de los ataques más potentes de la competición a las puertas de los primeros partidos de pretemporada.

Deebo Samuel no es el mismo que se consagró como el wide back de lujo hace unos años, pero su perfil ofensivo dejó al jugador como un All-Pro en 2021 que ahora vuelve a sus orígenes. A pesar de su salida a los Washington Commanders en 2025 a cambio de una quinta ronda del draft, el jugador de Carolina del Sur vuelve a Santa Clara solo unos meses después para llenar el vacío de receptores.

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Los problemas de lesiones de Ricky Pearsall y la controversia constante con el caso de Brandon Aiyuk deja a Samuel en el panorama ideal para plantear una ofensiva muy completa junto a Mike Evans y Christian Kirk. De hecho la apuesta debe funcionar de primeras porque solo ha pasado una temporada fuera lejos del playbok de Shanahan, por lo que el planteamiento estratégico no ha cambiado tanto en pos de la conexión entre estrellas.

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Presente ya en la pretemporada, Samuels aclaró que nunca hubo problemas con Shanahan ni con el general manager, John Lynch, una afirmación lógica después de todos los rumores tras su traspaso a Washington. Ahora el planteamiento lo deja como uno de los ataques más temibles de la NFL por la mezcla que suponen Deebo Samuels junto a Brock Purdy, Christian McCaffrey y George Kittle. De hecho llegan después de un año con la eficiencia por las nubes a pesar de los problemas de lesiones.