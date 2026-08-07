El regreso definitivo de la NFL tras 179 días: así fue el Hall of Fame Game

Juan Pérez 07 AGO 2026 - 14:47h.

Los Panthers superaron a los Cardinals por 33 a 30

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El inicio de la pretemporada de la NFL con el Pro Football Hall of Fame deja un auténtico partidazo entre Carolina Panthers y Arizona Cardinals que deja un regusto dulce para lo que empieza el 10 de septiembre. El primer enfrentamiento oficial deja en la retina muchos momentos épicos a pesar del descanso de múltiples titulares, pero la igualdad y las ganas de volver a ver fútbol americano suplen esa ambición con un partido mil veces más competido que la pasad Super Bowl 2026.

La victoria de los Panthers 33-30 ante los Cardinals deja una explosión de emociones después de casi seis meses de parón, 179 días que pesan para el aficionado que sigue el día a día de la NFL. Ahora el hype se multiplica después de ver plantillas que a día de hoy son muy diferentes a lo que van a competir en unas semanas, pero la realidad es que es una oportunidad única para dejarle espacio a novatos o incluso a algunos puestos con dudas en ambas franquicias.

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El nombre de Carson Beck, quarterback de los Cardinals, es uno de los que sale más beneficiados del partido después de una primera mitad excelsa que define por qué le han elegido en el puesto 65 de este draft.

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En el caso de los Panthers pasa exactamente lo mismo aunque con un caso más sonado, porque Haynes King fue del detonante del ataque con una remontada final con touchdown incluido con su propia carrera. Está lejos de abrir un debate sobre su puede ser el segundo quarterback del equipo tomándole el puesto a Kenny Picket, pero sin duda ha dejado un curriculum más que interesante después de llegar este año como undrafted.

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Estos partidos todavía no son relevantes porque la mayoría de los equipos todavía están puliendo detalles para aquellos jugadores que luchan por estar entre los 53 seleccionados de cada plantilla. El tercer running back, un receptor de rotación o un cuarto linebacker son puestos menos relevantes a día de hoy por los que muchos luchan en estos momentos, de ahí la competitividad extrema a pesar de no tener a las grandes estrellas.