Juan Pérez 04 AGO 2026 - 12:05h.

Ricky Pearsall es una de las bajas más sensibles

Brandon Aiyuk se cierra más puertas con otra crítica extrema a Jayden Daniels

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El panorama competitivo de los San Francisco 49ers deja una plaga de lesiones con solo cinco días de entrenamientos con toda la plantilla, y el temor vuelve a ser el de los últimos años. La franquicia, con el reciente fichaje de Deebo Samuel integrado en el grupo, tiene el asterisco de sumar 12 de las últimas 13 temporadas con uno de los 10 roster con más lesiones y el inicio de la 26/27 deja un panorama nada prometedor desde su puesta en escena.

La NFL es una de las competiciones donde el físico genera un desgaste más marcado para los profesionales, y con solo unos días en el verde muchos notan el cambio. A pesar de las peticiones de múltiples profesionales para convertir todos los campos en césped naturales para evitar tantos dramas, Kittle es uno de los más insistentes, la realidad es que la lluvia de problemas físicos no cesan ante la ausencia de cambio en muchos clubes.

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El caso de los 49ers es el más sonado porque en la 25/26 sufrió un listado increíble de bajas, y a pesar de ello lograron 12 victorias para alcanzar los playoffs. Las ausencias sobre todo de Nick Bosa con la rotura del ligamento cruzado anterior, los problemas de rodilla de Ricky Pearsall y el caso de George Kittle por molestias en los isquiotibiales dejó a los Niners sin tres de sus estrellas, sin mencionar los problemas puntuales de Brock Purdy con el hombro o el drama que condicionó a Brandon Aiyuk tras sus desplantes.

Ahora con solo cinco días de entrenamientos con el bloque completo en el training camp, hay casos menos señalados pero igual de preocupantes por el número de bajas. Pearsall sigue de baja tras la cirugía en la rodilla que le dejó KO la pasada temporada al completo, Mikai Kamara sigue fuera por la rotura del ligamento cruzado anterior, un dilema por el que también pasa Mykel Williams. Este es el listado completo de las bajas.

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Mike Evans (cuádriceps)

(cuádriceps) De'Zhaun Stribling (isquiotibiales)

(isquiotibiales) Ricky Pearsall (rodilla)

(rodilla) Christian Kirk (gemelo)

(gemelo) Jordan James (costilla)

(costilla) Kaelon Black (aductor)

(aductor) Mikail Kamara (rodilla)

(rodilla) Keion White (aductor)

(aductor) Malik Mustapha (isquiotibiales)

(isquiotibiales) Vederian Lower (tobillo)

(tobillo) Gracen Halton (contusión en la rodilla)

(contusión en la rodilla) Andrew Farmer (espalda)

(espalda) George Kittle (tendón de Aquiles)

(tendón de Aquiles) Brandon Aiyuk (lista de reservas)

Tan curiosa es la situación, que hasta el propio entrenador, Kyle Shanahan, ha sufrido un accidente de coche que le ha condicionado en este inicio de la preparación.