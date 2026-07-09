Brandon Aiyuk se cierra más puertas con otra crítica extrema a Jayden Daniels

Juan Pérez 09 JUL 2026 - 17:51h.

La ruptura de una relación de amistad que puede acabar con una carrera profesional

Jayden Daniels, la estrella de la NFL que sigue de cerca a España en el Mundial

Compartir







La temporada baja de la NFL deja algunas pinceladas caóticas donde el ego de los jugadores toma un protagonismo desmedido hasta el punto de enterrarse en problemas para el mercado de fichajes. El caso de Brandon Aiyuk en las últimas semanas es el más destacado por la mala gestión de las redes sociales después de renegar de Jayden Daniels, al que ahora vuelve a criticar por no ser capaz de levantar el teléfono para llamarlo tras el caos desatado.

El drama principal de muchos profesionales del deporte norteamericano es el descontrol a la hora de tomar decisiones por su cuenta tanto en la vida real como el caso de Terrior Arnold como en redes, y Brandon Aiyuk se lleva la palma. Los que fueran compañeros universitarios en Arizona State, han roto su relación después de una reacción desmedida del receptor, que respondió mal en Instagram a una escena donde un fan le pedía a Jayden Daniels que no le pasara ni un pase a Aiyuk.

PUEDE INTERESARTE El atractivo de la NFL, el motivo de la debilidad de Estados Unidos en los Mundiales de fútbol

De primeras la situación no tenía sentido porque no juegan juntos, pero la rumorología apuntaba que el wide receiver era uno de los jugadores en la mira de los Commanders para la 26/27. La risa de Daniels a esa situación generó una crítica exagerada de Aiyuk, que dejó de seguirle en redes y lo criticó en varias publicaciones con comentarios referidos incluso a la madre del quarterback, muy fuera de lugar.

En estas Jayden Daniels le respondió de manera indirecta subiendo una foto de Kevin Durant con los pulgares hacia abajo, como queriendo definir el caso como perdido, tanto así como la carrera del que fuera su colega. A partir de ahí todo estalló, porque Aiyuk volvió a responder diciendo que no hacía falta hacer eso en internet sabiendo que tiene su teléfono para llamarlo. Y es extraño porque fue precisamente el receptor el que generó todo este revuelo que ahora se pone en su contra.

Su perfil ha bajado considerablemente no sólo por los temas alejados del ámbito deportivo como este, sino porque lleva casi dos años alejados del césped tras sufrir una rotura de ligamentos en octubre de 2024. Tal fue su desconcierto en ese momento que se saltó el programa de rehabilitación impuesto por la franquicia, hasta el punto que los 49ers lo colocaron en la lista de jugadores que habían abandonado el club.

PUEDE INTERESARTE La razón por la que Caleb Williams no puede registrar la marca 'Iceman'

Ahora está en medio de un dilema real no sólo por perder el contrato millonario tras salirse del tiesto legal con los 49ers, sino por todo lo que puede significar eso para su futuro. En 2024 firmó cuatro años y 120 millones de dólares, un montante que está en el aire tanto como su futuro en la NFL.