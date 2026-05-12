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Toni Kroos califica de "inaceptable" la situación del Madrid y desvela su jugador favorito de la actual plantilla

Toni Kroos en un podcast con su hermano
Toni Kroos en un podcast con su hermano. YouTube: Luppen TV
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Toni Kroos, uno de los jugadores más importantes de los últimos éxitos del Real Madrid y que la afición todavía echa de menos, ha analizado el Fútbol Club Barcelona - Real Madrid del pasado domingo en el que el conjunto catalán ganó por 2 goles a 0 en un podcast con su hermano. El ex jugador alemán, que está en conversaciones con el conjunto blanco para formar parte de la estructura del club, también ha analizado la situación por la que está pasando el Madrid, siendo bastante crítico con lo ocurrido dentro del vestuario y, además, ha desvelado quien es su jugador favorito de la actual plantilla del conjunto blanco.

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Toni Kroos sobre el FC Barcelona - Real Madrid y la situación del conjunto blanco

El ex jugador alemán ha opinado sobre el rendimiento del Real Madrid en el Clásico del pasado domingo y no ha dudado en mojarse sobre los motivos de la derrota. "Los jugadores tenían la motivación para ganar el Clásico, pero eso no fue suficiente. La derrota estaba decidida antes de que comenzara el partido", dijo Kroos. El centrocampista aseguró que el Madrid perdió el encuentro por el conflicto dentro del vestuario. "El resultado en el campo se debió a la mala situación interna dentro del equipo.

Toni Kroos durante la final de la Champions League de hace dos temporadas frente al Borussia Dortmund
Toni Kroos durante la final de la Champions League de hace dos temporadas frente al Borussia Dortmund. Europa Press
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El alemán confesó que "nunca había tenido tan poca esperanza" y que se alegró cuando terminó el partido. Además de analizar el Clásico, también habló sobre la situación del Real Madrid y ha calificado el momento por el que está pasando el conjunto blanco como "inaceptable". "Dos temporadas sin ganar es inaceptable. Esa es la identidad del Real Madrid y todos lo saben", incidió. Kroos está en conversaciones con el Real Madrid desde hace varias semanas para tener un hueco en la estructura blanca y es seguro que el madridismo le recibiría con los brazos abiertos.

Arda Guler durante un partido del Real Madrid esta temporada
Arda Guler durante un partido del Real Madrid esta temporada. Europa Press

Toni Kroos desvela quien es su jugador favorito de la plantilla del Real Madrid

El ex jugador si que saca algo positivo del Real Madrid esta temporada y es un nombre de la actual plantilla. El alemán asegura Arda Güler que será una pieza importante en el conjunto blanco para los próximos años. "Es un jugador de futuro. Este año ha jugado mucho y será muy importante para el Real Madrid", dijo. También analizó tácticamente lo que puede ofrecer el centrocampista turco. "Su mejor posición es de 10, cerca de la portería. Tiene un gran pase final, por eso tiene que estar cerca de los delanteros y extremos. No es un jugador ofensivo, por lo que pierde potencial en el centro, aunque pueda crear juego desde atrás", explicó.

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