Jorge Morán 12 MAY 2026 - 10:51h.

El técnico del Como no ha pensado en la posibilidad del Real Madrid

Cesc Fábregas cierra las puertas a LALIGA: "Siempre lo he tenido muy claro"

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Comienza el casting para encontrar entrenador para el Real Madrid. La figura de Álvaro Arbeloa está cada vez más lejos de continuar en el banquillo blanco la próxima temporada y son muchos los nombres que han aparecido con José Mourinho como máximo favorito. Y aunque muchos no le meten entre los candidatos, hay uno que podría encajar a la perfección: Cesc Fábregas.

El joven técnico del Como está realizando una campaña espectacular en la Serie A, con jóvenes talentos y teniendo muy cerca la clasificación a la Champions. Uno de estos es Nico Paz, quién salió del Real Madrid y podría ser uno de los fichajes de los blancos para la próxima temporada.

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Aunque no hay nada seguro, el precio de recompra de 9 millones es una ganga para los madridistas. "Otro añito aquí le haría muy bien... no hemos hablado del futuro aún. No nos han dicho nada ni por parte del Madrid ni por parte del jugador", dijo el técnico sobre el futuro del argentino.

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¿Una posible llamada del Real Madrid?

Durante su entrevista con Juanma Castaño en 'El Partidazo de Cope', el técnico español fue preguntado por una posible llamada del Real Madrid. Y pese a su pasado en el Barcelona, Cesc no pone trabas al equipo madrileño. "No tengo línea roja. Una línea roja, y eso lo he tenido muy claro desde el principio, es que no querría ser asistente... por ejemplo. Tengo claro que quiero ser primer entrenador. ¿Lo otro? Ni lo he pensado ni lo he valorado. No he tenido tiempo para nada", señaló el entrenador de 39 años.

Junto a esto, Cesc fue preguntado también por todo lo ocurrido en el Real Madrid, sobre todo el enfrentamiento entre Xabi Alonso y Vinicius. "Es un momento que tienes que estar preparado para tomar una buen decisión, y sobre todo, que es lo que te lleva a ser mejor entrenador, es que tienes que pensar primero en el grupo. Nadie es mejor que el grupo, nadie es más fuerte que el grupo y nadie está por encima del grupo", dijo en El Partidazo de Cope.

"Si tú tienes el grupo unido y fuerte, ya se puede ir de madre quién quiera que vas a tener el respeto del grupo y te a va a ir siempre mejor a la larga", destacó Cesc, dejando clara la solución para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas en el Real Madrid.