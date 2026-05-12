Jorge Morán 12 MAY 2026 - 09:43h.

El Liverpool parecía ser el mejor posicionado para su futuro

Luis Figo lamenta el trato a Xabi Alonso en el Real Madrid y se rinde a Lamine Yamal: "Es increíble"

Compartir







El futuro de Xabi Alonso parece cerca de Inglaterra. Después de su tortuosa salida del Real Madrid, con muchos entendiendo ahora su decisión por todos los problemas internos en el vestuario, el técnico sigue sin encontrar un banquillo. Aunque novias no le faltan. Durante las últimas semanas, su nombre estaba ligado al del Liverpool, pero parece que hay otro club en la Premier League muy interesado en su fichaje.

El técnico tolosarra no tuvo una buena etapa en Madrid, pero su experiencia con el Bayer Leverkusen le sitúa como uno de los mejores entrenadores del mundo. Su paso como jugador por Liverpool parecía acercarle al banquillo de Anfield, pero esto podría cambiar después del último interés real de un Chelsea que le ve como el pilar de su proyecto.

El Chelsea quiere a Xabi Alonso

Según las informaciones de 'The Athletic', el Chelsea es el último en interesarse por el técnico de 44 años. El equipo blue comenzó la temporada con Enzo Maresca, ganando el Mundial de Clubes y situándose como uno de los equipos más poderosos del mundo. Pero los resultados cambiaron la opinión de los directivos, que acabaron destituyendo al entrenador para traer a Liam Rosenior.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Arbeloa cae de la burra

Menos de cuatro meses después, el técnico también fue destituido por problemas con varios de los jugadores de la plantilla, cogiendo las riendas del equipo de manera interina el inglés Calum McFarlane. Pero de cara a la próxima temporada, el Chelsea quiere comenzar un nuevo proyecto y cree que Xabi Alonso puede ser el hombre perfecto para ello. Su manera de pensar, de gestionar los vestuarios e incluso su esquema táctica, encajan a la perfección con un club que daría las riendas al español para los fichajes. Y esto puede ser clave para la decisión de Alonso.

Aunque todavía queda un tiempo para terminar la temporada, Xabi Alonso no ha decidido y no quiere correr prisa para elegir entre el Chelsea o el Liverpool. Esto provoca que los blues cuenten con otros dos nombres en la recámara, siendo el español Andoni Iraola otro de los favoritos para el banquillo de Londres.