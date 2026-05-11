Jorge Picón y la situación del Real Madrid: “En las oficinas hay tanto lío o más que en el vestuario”

Fran Duarte Madrid, 11 MAY 2026 - 19:42h.

El colaborador de ElDesmarket apunta a la directiva y señala la guerra de poder que existe dentro del club

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La temporada 2025/26 del Real Madrid ha sido un drama absoluto. Un año que ha servido para fulminar la carrera de Xabi Alonso en apenas 5 meses, para condenar a Arbeloa a pesar de su defensa acérrima de los jugadores y para sembrar las dudas sobre el fichaje de Mbappé tras dos años sin conseguir ningún título. Gran parte de la culpa la pueden tener los jugadores, pero sería injusto no mirar más allá y ver los problemas que ha tenido el equipo por una nefasta planificación deportiva en estos dos últimos años. Por eso Jorge Picón se atreve a señalar directamente al presidente de la entidad, Florentino Pérez. El colaborador de ElDesmarket ha sido muy tajante sobre las responsabilidades que tienen que asumir desde la directiva y apuesta por un paso al lado del presidente para sanar un vestuario completamente a la deriva.

Jorge Picón y la responsabilidad de Florentino Pérez en esta crisis

“Voy a ser claro, para mí el cambio que tiene que haber es un paso al costado de Florentino Pérez”, asegura con rudeza el periodista Jorge Picón. “Es el presidente que ha dado todo, que es seguramente el mejor presidente, uno de los mejores presidentes de la historia del Real Madrid. Creo que es la única manera de atajar los problemas de raíz. No digo que la salida de Florentino Pérez vaya a solucionar los problemas que tiene el Real Madrid de noche a la mañana, pero creo que es el primer paso necesario para que todo empiece a cambiar. Yo creo que más que dé la cara, creo que me han faltado decisiones que había que tomar y que no ha tomado”.

La guerra de poder en la directiva del Real Madrid

Lo cierto es que no es el único en señalar al máximo responsable del club por las decisiones que han tomado en estos dos años, gran parte de la afición empieza a pensar como Picón y los motivos son claros. “Se ha hablado aquí de lo que pasó con Xavi Alonso y la desautorización que tuvo delante de Vinicius, delante de todo el mundo y que luego respaldó el presidente. Ha faltado que en cierto momento bajase al vestuario y pusiese orden. Yo creo que han faltado ciertas cosas que no se han dado y que han acabado con que el Madrid esté en esta situación. Que los líos que vemos en el vestuario, que salen del vestuario, no dejan de ser una cortina de humo de lo que realmente está afectando al desarrollo del club, de la entidad. Y es que en las oficinas hay tanto lío o más que en el vestuario, con luchas de poder.”, avisa el colaborador de ElDesmarque.

Precisamente cree que ahora puede haber una batalla por la ‘sucesión al trono’ dentro de la directiva y que las decisiones que ha tomado el presidente estos años podrían acelerar todo este proceso. “Florentino todo el mundo ve que son sus últimos años, es normal, una cuestión de edad, y entonces todo el mundo está intentando aprovecharse de la situación. ¿Qué pasa? Que hay muchos directivos atados de manos a la hora de tomar decisiones, mucha gente que está aprovechando esta situación para colocarse, para intentar heredar ese poder, mucha gente que simplemente quiere aprovecharse de sus últimos años pues para sacar la máxima atajada posible y al final hace que todo sea muy complicado”.