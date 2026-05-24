Joaquín Anduro 24 MAY 2026 - 22:34h.

Lucas Pérez abrió la lata de la salvación del Cádiz

El Celta felicita al Dépor por el ascenso y por recuperar el derbi ocho años después: "Nos vemos en LALIGA"

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El Cádiz ha conseguido al fin la salvación en la penúltima jornada de LALIGA HYPERMOTION después de golear por 3-0 al Leganés pasándole la papeleta al equipo pepinero, que se jugará la salvación ante el Mirandés. Una alegría para todo el cadismo que, en el caso de Lucas Pérez, ha sido doble después de consumarse el ascenso del Deportivo en el José Zorrilla, lo que ha derivado en la alegría del coruñés en sala de prensa.

El futbolista gallego ha pasado por los micrófonos de la prensa después de otro exdeportivista como Imanol Idiakez y ahí ha contado cómo ha vivido esta apasionante jornada unificada. Todo esto después de un encuentro en el caso de los amarillos en el que por fin se ha logrado la salvación matemática tras varios meses sin lograr el triunfo con una goleada a un rival directo como el Lega en la que fue el propio delantero gallego el que abrió la lata indicando el camino de la victoria.

Palabras de Lucas Pérez en sala de prensa

Sensaciones de Lucas Pérez: "Bueno, vais a permitirme una cosa. Yo, hoy, estoy muy feliz. Uno por el Cádiz y otro por mi Dépor. Enhorabuena a La Coruña, que se lo merece esa afición y esos jugadores. Y, por el Cádiz, una alegría inmensa. Yo he venido a ayudar, he tenido la suerte de marcar el primer gol, hemos ganado, hemos cerrado ya la temporada. Lógicamente, ahora acaba la temporada para el Cádiz y hay que hacer autocrítica y asumir cada uno los errores porque yo creo que el Cádiz está para otra cosa. Pero bueno, el fútbol tiene también un rival como el Leganés que tiene grandes jugadores y la plantilla que tienen y se la van a jugar también en el último partido, que les deseo la mejor suerte del mundo. El tiempo que estuve allí con ellos me trataron con mucho respeto y cariño y se lo agradezco y les deseo lo mejor.

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Situación de Lucas: "A nivel personal, muy feliz, gracias a Cádiz por la ovación también que me dieron al final en el cambio. De corazón, esto es por lo que he venido realmente, para ayudarlos. Y muy satisfecho, después de un año que no salía algo para jugar y la mala suerte de la enfermedad, pues ha sido muy bonito el poder ayudar a un equipo como el Cádiz al que le tengo mucho cariño".

Futuro de Lucas Pérez: "Creo que no es momento, es momento de celebrar ahora mismo. Hace un mes que fuimos a la comida, que no me invitasteis, la pagué yo, que quede claro. No os riais, que es la verdad. Muy contento y, a nivel personal, muy satisfecho y estoy muy orgulloso de haber ayudado al Cádiz. Lógicamente, venía de una situación en la que todos dudaban, también yo. No venía de competir, sí de entrenar y mantenerme bien física y mentalmente, que a mi edad es fundamental. Al final, como dice un gran amigo mío, el trabajo siempre paga y es fundamental. Ahora mismo estoy muy feliz y ya veremos. Lógicamente, darle las gracias también a Sergio por el trabajo que hizo, por confiar en mí en que pudiera volver, a Imanol por la confianza y ya hablaremos, pero ahora no pienso en mi futuro. Disfruto cada segundo que estoy viviendo ahora mismo con la victoria y la salvación porque vengo de un año de estar parado y sin competir. Contento también del trabajo que hice, de la superación que he podido hacer, que no es bonito entrenar sin equipo con más compañeros y quiero saborearlo. Hoy es momento de disfrutar, de estar con la familia y los amigos y eso es lo que tentemos que pensar. Y en que mañana los medios de comunicación pongáis algo positivo. 3-0, yo creo que... Parece que no eres de Cádiz, pero bueno (risas)".

Salvación del Cádiz con gol de Lucas y ascenso del Dépor: "Serán las meigas. Yo creo que seguramente serán las meigas. El Dépor estaba predestinado a ascender hoy y, el Cádiz, a salvarse hoy. Es así. Al final, vamos en el camino juntos. ¿Ha servido de algo el granito de arena que puse para ir al Dépor, pero al final mira dónde la vida me ha devuelto para volver a ayudar al Cádiz y muy contento".