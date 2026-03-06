Posibles alineaciones del Levante - Girona para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

Celia Pérez 06 MAR 2026 - 07:22h.

El partido será el sábado, a las 16.15 horas, en el Ciutat de Valencia

Levante y Girona se enfrentan este sábado, a las 16.15 horas, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA Sports que se disputa en el estadio Ciutat de Valencia. El cuadro granota necesita una victoria que le permita coger algo de oxígeno en la zona baja para poder seguir metido en la pelea por la permanencia y tendrá que hacerlo frente a un cuadro albirrojo que busca ganar para poder tomar distancia del peligro.

En los diez partidos que lleva al frente del Levante, Castro presenta un balance de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Ganó al Sevilla (0-3) fuera de casa y al Elche (3-2) y al Deportivo Alavés (2-0) en el Ciutat de València. Ahora toca medirse a un Girona frente al que llega con las bajas de Roger Brugué, Pablo Martínez y Carlos Álvarez. La duda es Unai Elgezabal. En cuanto al once, no se esperan grandes novedades más allá de la entrada de Carlos Espí por la ausencia de Carlos Álvarez.

Por su parte, Míchel necesita revertir la situación del equipo. Tras tres partidos sin conocer la victoria, los albirrojos necesitan tres puntos que les permita coger oxígeno y para ello lo tendrá que hacer con un buen número de bajas como las de Juan Carlos Martín, Ter Stegen, Van de Beek, Stuani, Portu y Artero. La duda es Álex Moreno. Tampoco se esperan grandes cambios más allá de la posible entrada de Ounahi por Lemar.

XI posible del Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Iván Romero, Cortés y Carlos Espí.

XI posible del Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil y Vanat.