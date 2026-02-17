Asís Martín Bilbao, 17 FEB 2026 - 13:52h.

El de Barakaldo está indignado con el rumor de que Claudio Giráldez venga al Athletic por Ernesto Valverde

Luke rompe una lanza por Ernesto: "A mí parecer pienso que no somos del todo justos con Valverde"

Se ha pasado Javier Clemente Lázaro por los micrófonos de Onda Vasca para analizar la actualidad del Athletic Club, que está ya en capilla del partido de este viernes, en Bilbao, contra el Elche CF de Eder Sarabia que se va a jugar en San Mamés a partir de las 21.00 horas. Un duelo donde el conjunto de Ernesto Valverde quiere dar un espaldarazo a sus opciones europeas tras sumar dos victorias consecutivas, ante Levante y Real Oviedo, que le han dejado a 3 puntos de la sexta plaza del RCD Espanyol y con un colchón de 7 de margen sobre los puestos de descenso.

El 'Rubio' de Barakaldo ha hablado por ejemplo sobre Hugo Rincón, el lateral cedido al Girona que lleva mejor campaña que los carrileros que han quedado en Lezama, como el fichado Jesús Areso por 12 millones de euros. Clemente ha explicado que "le vi a Hugo Rincón ayer con el Girona, un equipo que se ha reforzado y le volvió loco al Barça, el chaval navarro estuvo francamente bien, sobre todo en cuanto a contundencia porque es fuerte físicamente y luego va para arriba como un tiro", señalaba.

"Para mi es un chaval joven, que a mi me gustó y me alegro de que sea del Athletic, aunque no me alegra el hecho de que no juegue con nosotros aquí, aunque los entendidos son los que lo han cedido al Girona" ha contado Clemente. "Pero no soy quien para decirles a quien hay que traer y a quien hay que quitar en su puesto, jamás diré quien sobra o no; como para decir algo, dejemos a los entrenadores tranquilos".

El Caso de Nico Williams, ahora con nuevo tratamiento médico fuera del Athletic Club...

"Hoy es que las lesiones son complicadas, ningún jugador es igual a otro ni reaccionan igual a los tratamientos, hoy en día los jugadores se tratan por su cuenta, todo se ha complicado. Hay que esperar porque es peligroso meter el morro ahí".

Nuestro Club es especial por un trabajo muy concienzudo, aquí ni se puede aventurar como con lo de decir que si el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, vendría por Valverde. Eso es malo para el Celta, Valverde y el Athletic eldesmarque.com

El trabajo de cantera en Lezama, las lesiones constantes de jugadores y la situación de Adama Boiro

"En el Athletic no se sabe quien ficha, y esto debe ser diferente, en el Athletic puedes fichar alguna vez si surge algo, porque nuestro fundamento es la cantera, son los chavales de Bizkaia y alargando el mapa hasta llegar donde podemos, y a los críos hay que enseñarle al que marca a Yamal o Mbapeé desde los 15 años en Lezama".

"Tienen que llegar aprendidos arriba la primer equipo y con mucho nivel de rendimiento, no puede ser que no sepan el ABC, Adama tiene buenas condiciones pero no sabe lo que es jugar de lateral contra el Real Madrid o contra el colista, no es lo mismo; la culpa no es de él y eso son cosas del entrenador que debe acompañarle con otro más".

"A nosotros si hay varias lesiones nos pasa que los suplentes son provenientes de equipos de abajo y aún no tienen gran experiencia, otros equipos fichan a 22 tíos curtidos y por contra nosotros a veces carecemos de jugadores en algún puesto".