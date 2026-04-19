Barcelona revienta los registros en un Día 2 para la historia que lidera Nicolae Adrián

David Torres 19 ABR 2026 - 03:22h.

El ganador se embolsará 60.000 euros

Guillem Nuez, piloto de aviación comercial y jugador: "El póker me salvó"

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BarcelonaEl CNP Winamax de Barcelona lo ha conseguido. Ha despejado dudas (si es que alguien las tuvo alguna vez) y ha reventado cualquier previsión superando ampliamente los de 2025. Por lo que al Día 2 se refiere, es preciso recordar que el rumano búlgaro Nicolae Adrián, residente en Valencia, pasa a la final de este domingo como chipleader con 4.600.000 fichas. 86 entraron en premios, de los que 41 competirán este domingo por embolsarse los 60.000 euros en premios. Nicolae, a 22 minutos para el final del día, reventó al catalán Josep Concernau llevándose un bote de más de dos millones de fichas, dejando atrás a Kevin Aldana, un colombiano que llega a la final como segundo destacado con 3.230.000. A las 12 horas de este domingo comienza la finalísima.

Con todo, la noticia es que finalmente el main event del CNP Winamax de Barcelona 2026 cierra con 813 registros, 153 más que el año pasado. Una auténtica barbaridad que demuestra que la unión del mejor circuito de póker presencial con Winamax, la mayor sala online del país es un éxito rotundo.

El boca a boca funciona. Hacer estos números en la Ciudad Condal no estaba ni en las previsiones de los más optimistas pero es que, cuando las cosas se hacen bien, los jugadores se acercan.

A la 1.26 estallaba la burbuja. Álex Sánchez, un tarraconense indómito que se estrenaba en el CNP Winamax fue el último jugador que no cobrará en el evento principa de esta edición. Es decir, a partir de ahora los 87 que quedan entrarán en premios.

La futura mamá Janetzky Delgadillo, la última mujer en pie... y con Victoria Valentina en camino

Bueno, en realidad cobraron 87 porque Janetzy Delgadillo, de México, es la mujer con mayor stack de losque quedaban en liza. Es una jugadora habitual de póker hasta el punto que, embarazada de seis meses y con una aparatosa faja para proteger la zona lumbar, aguanta ya 10 horas de competición. Casada con José Antonio García, español, juega a los dos lados del charco. De hecho, confiesa a ElDesmarque que viene de jugar en Brasil.

Con todo, la pregunta del millón es el nombre de la criatura y la respuesta es maravillosa: Victoria Valentina, que con seis meses de vida seguro que, cuando nazca, podrá dormir si le ponen el tintineo de las fichas golpeando entre sí. Janetzy está de seis meses pero, lo mejor, en este CNP es la número uno con 930.000 fichas. Es la última mujer en pie

Los WIPS y los Team Pro dan la cara

Por lo que los WIPS se refiere, Guanyar, Thalai, Edu Riego, Ander Sánchez, RickyEdit, Pereira, Spursito, Agustín51, Ampeter, Th3Antonio o Midas Alonso estuvieron compitiendo este Día 2. Muchos de ellos se quedaron en el camino, mientras que dos seguían peleando por llegar a la mesa final: Th3Antonio y Ampeter. El primero se cargó al segundo y embolsa al final 915.000 fichas.

Suerte similar sufrieron los Team Pro del CNP. El último en pie fue el andaluz Alberto Rentero. El resto fueron cayendo poco a poco.