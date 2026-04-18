Comenzamos

David Torres 18 ABR 2026 - 14:01h.

Así te hemos contado el Día 1D

Hoy se batirán los registros del año pasado

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El CNP Winamax de Barcelona 2026 encara su Día 2, su semifinal, batiendo todos los récords tras unos Días 1A y 1B, Día 1C y 1D en los que se han ido superando los impresionantes registros de participación del año pasado. Si había dudas de la evolución de la unión entre el Circuito Nacional de Póker con Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país, en Barcelona han quedado resuelta.

Quedan algunos WIPS supervivientes, varios del Team Pro y varios centenares de jugadores que aspiran a llevarse el trébol y el premio que seguro que superarán los 50.000 euros seguro.

El menú del día

Este sábado ofrecerá un Día 1E Turbo a las 11 de la mañana y un Día 2 que permitirá registrarse a los últimos rezagados en sus dos primeros niveles. La previsión es superar los 660 registros de 2025 y llegar a burbuja de premios al final de la jornada.

Sigue en directo el Día 2 del CNP Winamax de Barcelona 2026