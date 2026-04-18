Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Especiales
Winamax
Al minuto

CNP WInamax Barcelona 2026: En directo el Día 2

Ampeter
El CNP Winamax alcanza el Día 2. Ana Lafuente / Winamax
Compartir

El CNP Winamax de Barcelona 2026 encara su Día 2, su semifinal, batiendo todos los récords tras unos Días 1A y 1B, Día 1C y 1D en los que se han ido superando los impresionantes registros de participación del año pasado. Si había dudas de la evolución de la unión entre el Circuito Nacional de Póker con Winamax, la mejor sala online de las que operan en el país, en Barcelona han quedado resuelta.

Quedan algunos WIPS supervivientes, varios del Team Pro y varios centenares de jugadores que aspiran a llevarse el trébol y el premio que seguro que superarán los 50.000 euros seguro.

CNP Winamax 2026
CNP Winamax 2026. Ana Lafuente Winamax

El menú del día

Este sábado ofrecerá un Día 1E Turbo a las 11 de la mañana y un Día 2 que permitirá registrarse a los últimos rezagados en sus dos primeros niveles. La previsión es superar los 660 registros de 2025 y llegar a burbuja de premios al final de la jornada.

Sigue en directo el Día 2 del CNP Winamax de Barcelona 2026

Comenzamos

Hola familia, ya estamos por el Casino dispuestos a contaros todo lo que pase en esta semifinal del CNP Winamax Barcelona 2026

El trébol del CNP Winamax Barcelona
El trébol del CNP Winamax Barcelona. Ana Lafuente / Winamax

Registros superados

Con los 97 registros actuales en el Día 1E Turbo se superan ampliamente los 660 del año pasado. Ahora mismo hay 710 y todavía puede subir más.

Temas