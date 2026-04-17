David Torres 17 ABR 2026 - 01:57h.

Muchos más jugadores que el año pasado

Así te hemos contado el Día 1C del CNP Winamax Barcelona 2026

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El CNP Winamax Barcelona 2026 cierra su día 1C con la jugadora local Marga González como chipleader y oliendo a récord. El miércoles parecía que la cosa iba bien, pero este jueves se ha confirmado una vez más que la unión entre el Campeonato Nacional de Póker y Winamax, la sala online más grande de las que operan en España, es un éxito rotundo y sin fisuras. La ciudad condal, siempre una plaza concurrida pero difícil porque cuenta con sus propios torneos, ha recibido con los brazos abiertos esta segunda edición de la unión de ambas marcas batiendo los récords del año anterior.

El Día 1C acaba con 179 registros, 51 más que el año pasado. Ahí es nada. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero el récord de participación merodea el casino de Barcelona. Al frente de todos ellos Marga González, una clasicaza del tapete catalán. Gallega, trotamundos y 25 años de torneos a las espaldas. A falta de 15 minutos dijo que no jugaba más y que se embolsa 520.000 puntos para el sábado.

Aunque hablando de campeones, en las mesas hubo algunos clásicos pero ninguno tan laureado como Tomas Brzezinski, polaco, campeón en Malta y el año pasado cuarto en Barcelona... que huele a mar y a récord. Pasa al sábado con cerca de 300.000 puntos. Mucho ojo con él.

Los WIPS aterrizan en el CNP Winamax de Barcelona

Este jueves, además del Día 1C se disputó el segundo día del High Roller, el torneo paralelo más caro de todos los que se disputan en el CNP Winamax de Barcelona. Además, llegó una de las novedades, el torneo Mystery, con el Team Pro Winamax Mustapha Kanit, como gran rival. El jugador que se lo cargó, se llevó además de premio una entrada extra. El campeón del Winamax Mistery se desvelará este viernes.

No fue el único, Miguel Illescas y Olga Aleksandrova: Grandes Maestros de Ajedrez; Bl0n, freestyler, Guanyar: creador de contenido, David Luzago y Th3Antonio, Gamer, también se batieron el cobre con amateurs, pros y miembros del Team Pro del CNP como Ramón Fernández, Miguel Montes, Abeijón, Agustín Trozzi, Álvaro Rentero. Este viernes seguro que se incorporan Carlos Domínguez y Joaquín Lafoz, campeón del año pasado en Barcelona.

Queda por resolverse quién se embolsa los 33.950€ del High roller. Sobreviven 8 jugadores en pie.