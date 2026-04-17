Comenzamos

David Torres 17 ABR 2026 - 14:01h.

El Casino de Barcelona espera la tercera jornada del CNP Winamax 2026

El CNP Winamax Barcelona 2026 cierra su Día 1C oliendo a récord

Compartir







El CNP Winamax afronta su segunda parada de la temporada 2026 con su llegada a Barcelona, donde desde el 13 al 19 de abril se está disputando una nueva etapa en el Casino. Tras el arranque en Sevilla, el circuito tras su unión con Winamax mantiene su ritmo competitivo con una cita que históricamente ha ofrecido volumen, diversidad de torneos y una fuerte presencia de jugadores nacionales e internacionales y que en esta ocasión no está defraudando a nadie. Este jueves se batieron los registros del año pasado y la previsión de este viernes que es la historia se repita.

Por algo la etapa de Barcelona se ha venido consolidando como una de las más estables dentro del calendario del CNP Winamax. La edición de 2025 dejó cifras consistentes en todos los torneos del programa y confirmó el atractivo del festival en una de las ciudades clave del circuito.

El menú del viernes

Este viernes se disputa desde las 16 horas el Main Event, que se juega hasta el final del nivel 11 - Reentradas ilimitadas - Registro tardío 13 niveles y a las 17:00 comienza el OMAHA, Reentradas ilimitadas 8 niveles.