David Torres 17 ABR 2026 - 11:13h.

Miguel Illescas descubre el nivel de Haaland, Salah o Alcaraz por el ajedrez: "Con verle la posición en el tablero, me vale"

Gran Maestro de Ajedrez, campeón de España 8 veces

Compartir







BarcelonaHablar de Miguel Illescas es referirse a un ha hecho todo en el mundo del ajedrez. El Gran Maestro Mundial de Ajedrez, es un gran aficionado al póker y un participante habitual del Campeonato Nacional de Póker Winamax que se está celebrando estos días en Barcelona, la ciudad dónde vive con su esposa, Olga Aleksandrova, Gran Maestra de Ajedrez como él, y con la que batalló antes en el tablero que en el hogar conyugal. Con Olga comparte, además, la pasión y el nivel sobre las mesas de póker, pero Illescas ha hecho de todo. Juega al ajedrez, da da conferencias a empresarios para aplicar todo lo que ha aprendido en el tablero en otras áreas de la vida pero usted lo conocerá, sobre todo, por ser ocho veces campeón de España, entrenador del campeón del mundo, asesor de IBM, escritor, conferenciante, bueno, tiene una escuela, una tienda, una revista... Si uno se refiere a la palabra ajedrez no hay nada que no haya hecho. Ahora como divulgador, da muchas conferencias, trabaja en el ámbito empresarial y da conferencias en todo tipo de corporaciones, universidades, instituciones.

PUEDE INTERESARTE Winamax liquida LALIGA, da al Barça como campeón y lo paga

Con todo a ElDesmarque, además de infinidad de cosas de su pasado y su futuro le interesa su respuesta a la pregunta del millón que todo el mundillo del póker se hace. "¿El póker es un deporte mental como el ajedrez?" Pasen y lean.

Ha hecho de todo, de hecho, últimamente le vi en un bar en Barcelona que inauguraba y que además tenía mesas de ajedrez, cuénteme.

Sí, el ajedrez está de moda y hace poco estaba Pedro Sánchez en Madrid jugando unas partidas en el Gambit Café y en Barcelona han abierto una coctelería en Paseo San Juan que bueno, puedes ir allí, te sientas, hay un tablero en la mesa si quieres jugar y si no quieres no, pero ya he visto gente ahí esperando rivales, es una forma de ligar con otra cualquiera también (ríe)

Es un aprendizaje de vida... Además veo que lo aplica al póker con asiduidad y buenos resultados... ¿Se parecen el póker y el ajedrez?

Sí, el ajedrez te da un entrenamiento global en lo que sería la toma de decisiones bajo presión, en lo que sería el desarrollo de hábitos estratégicos, la gestión del éxito y el fracaso, la empatía, qué quiere el rival, por qué ha hecho esta jugada. Eso es muy útil en el póker. Te ayuda a saber por qué mi rival ha hecho esta apuesta, por qué esa forma de jugar la mano. Te sirve para tomar las decisiones en los momentos difíciles y en ese sentido tiene muchos paralelismos, la gestión de las emociones, la gestión del cansancio....

¿Del cansancio?

Sí, a mis 60 años, me pasa factura tanto en el tablero como en el tapete, porque son disciplinas que agotan mentalmente. Cualquier persona que ha hecho unas oposiciones o se ha sometido a exámenes duros, pues sabe lo cansado que es y cuando se habla del ajedrez como deporte, bueno es un deporte mental, con un componente físico menor que otros evidentemente, pero no por ello deja de ser un deporte, es muy competitivo, perfectamente estructurado...

E"n el póker pasa como en ajedrez, los buenos ganan, pero a corto plazo puede darse muchas más sorpresas que en otros deportes o en otras disciplinas".

¿Y el póker?

El póker en cierto modo es similar, lo que pasa que en el póker existe la varianza, la famosa suerte entre comillas, porque al final los buenos ganan. En el póker pasa como en ajedrez, los buenos ganan, pero a corto plazo puede darse muchas más sorpresas que en otros deportes o en otras disciplinas.

¿El póker es un deporte mental sí o no?

Entonces si yo te preguntara la pregunta del millón, ¿el póker es un deporte mental sí o no? ¿Tú qué opinas?

Yo creo que tiene muchos componentes para serlo, lo que pasa que quizá todavía no está estructurado como tal. Es decir, para que algo sea, tiene que cumplirse una serie de condiciones. El póker es un juego de habilidad, no es un juego solo de suerte, es un juego de habilidad, como puede ser el ajedrez, pero no está de momento estructurado, no tiene una estructura deportiva con clubs, federaciones, un ranking....

Se parecen hasta en la reputación

Sí, el ajedrez antes también era un juego de apuestas, se jugaba en los bares, realmente no tenía muy buena reputación y eso cambia a principios del siglo XX, cuando se empiezan a normalizar los torneos, se aproxima la gente joven a este juego y en el póker no hace tanto, y todavía se identifica un poco el póker con la típica película del oeste, la pistola en la mesa, la botella de whisky, y claro, eso es una realidad bastante alejada de lo que es el póker hoy en día... Las personas que están fuera de ese mundillo no son conscientes del cambio que ha experimentado el póker en los últimos años.

"Las personas que están fuera de ese mundillo no son conscientes del cambio que ha experimentado el póker en los últimos años".

Falta regulación desde luego

Aún falta tiempo, por ejemplo, no se explica que solo se pueda jugar en los casinos, porque no se puede organizar un evento controlado para mayores de edad. Se echa de menos un poco el aspecto educativo, a mí no me gusta prohibir, me gusta educar...

Puede generar adicción

Hay gente que es radical y dice 'el juego puede generar adicción, vamos a prohibirlo', y yo digo; 'En lugar de prohibir las cosas, vamos a educar para que los adultos responsables tomemos decisiones razonadas, fundamentadas, y la prohibición no sirve como ya se demostró en muchas épocas de la historia con la famosa ley seca en Estados Unidos....

"Hay cierta hipocresía por parte del Estado ahí, porque la lotería no deja de ser un juego, y puede ser muy adictivo, pero como gana millones..."

Coincidimos que el juego necesita regularizarse

Desde luego, pero además hay cierta hipocresía por parte del Estado ahí, porque la lotería no deja de ser un juego, y puede ser muy adictivo, y mucha gente se deja mucho dinero en la lotería, pero como el Estado ingresa miles de millones gracias a eso, pues se ve con muy buenos ojos, y se potencia ¿por qué unos juegos sí y otros no? Yo creo que ahí hay un doble rasero que no se sustenta en ninguna base científica, racional, y que con el tiempo quedará superado...

No hace falta más que fijarse, estamos en el CNP Winamax de Barcelona y cada vez hay más jugadores... Parece que el póker cada vez se vulgariza más, en el sentido de que cada vez llega más gente, ¿no?

Bueno, el mero hecho de que exista y se llame Campeonato Nacional de Póker, le va dando ese perfil deportivo, competitivo, de ranking, y está bien que grandes empresas como Winamax se involucren en esa transformación del juego en algo más regulado, y por tanto yo lo veo como una idea fantástica. Aparte, mucha gente está jugando aquí un torneo de cierta importancia, de cierto volumen de premios, con una inversión inicial muy modesta, porque ha habido gente que se ha clasificado desde 10 euros online... Es una iniciativa estupenda que además, bueno, la participación lo demuestra, está teniendo muy buena acogida.

¿Su mejor jaque?

Cuando a mí me preguntan cuál ha sido la partida más difícil o la más importante de mi vida, siempre me tengo que acordar de mi mujer, porque es Gran Maestra, la conocí en una olimpiada pero nos tocó jugar en el año 2011 en un campeonato de España... Ella era la única mujer compitiendo en el campeonato, iba en segundo puesto, yo iba primero, nos tocó jugar, y lo que pasó fue que hicimos tablas y el que iba tercero nos adelantó, entonces salió publicado el amor venció la gloria, porque tuvimos que renunciar al título.

Si gana, no vuelve a casa...

(Rie) Claro, yo tenía que elegir entre mi noveno campeonato o mi primera esposa, entonces ya tuve la decisión muy clara.

¿En la vida, Miguel Illescas, cuándo recomienda firmar tablas?

Bueno, yo creo que lo que es importante es ser objetivo, por ejemplo en ajedrez yo a veces perdía muchas partidas porque tenía la partida ganada, luego se me torcía, y luego forzaba buscando la victoria a pesar de que ya no la tenía ganada, hay que acomodarse a la realidad que te marca el tablero, y hay veces que las tablas no son un mal resultado. Quiero decir, la vida presenta retos distintos en cada momento, eso que dicen de si sueñas con algo lo conseguirás, a ver, si sueñas con algo puedes intentar y dar lo mejor de ti para conseguirlo, pero otros también juegan. En el deporte, por ejemplo, sabes que nunca dependes solo de ti, también hay un oponente que tiene su corazoncito, que hace su trabajo, y aprendes a ser humilde y a ser realista, lo importante es ponerse metas y intentar cumplirlas, y a partir de ahí todo lo demás viene solo.

Acabo, ¿usted es de blancas o de negras?

No, siempre blancas, hay que tomar la iniciativa, hay que ser valiente, yo creo que en ajedrez hay una ventaja clara, o sea, ir con blancas, el que pega primero pega dos veces... Aunque la vida es constantemente gris. No te lo pone fácil. Tienes que aprender a poner en la balanza y equilibrar, por ejemplo, ¿merece la pena sacrificar tiempo familiar para progresar profesionalmente? Hay que poner todo en un equilibrio, no te puedes ni ir a un convento a meterte a monje, pero tampoco convertirte en un suicida que vaya por la vida sin saborear los buenos momentos, yo creo que en el equilibrio está el éxito y la felicidad