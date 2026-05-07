Cambio clave en el Real Oviedo con la búsqueda de un nuevo director deportivo

Celia Pérez 07 MAY 2026 - 08:53h.

Roberto Suárez seguiría como parte del proyecto

Javi Calleja asegura que habría conseguido lo mismo que Veljko Paunovic en el Oviedo: "Sí o sí"

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Con un pie en Segunda división, a nueve de la salvación a falta de cuatro partidos, el Real Oviedo ya va trabajando en los detalles de su plantilla de cara a la próxima temporada. A la espera de que se produzca una gran revolución una vez certificada la bajada de categoría, en los mandos del club trabajan en una remodelación mucho más profunda que abarque los puestos de dirección.

En este sentido, según cuenta La Nueva España, el Grupo Pachuca prepara cambios importantes en la estructura del club. El primero de ellos se trata de encontrar un director deportivo que lleve el peso del diseño de la plantilla, aunque la idea es que Roberto Suárez siga como parte del proyecto, y el segundo es de buscar la figura de un vicepresidente ejecutivo que libere a Agustín Lleida. El director general el club seguirá al frente, pero tendrá una nueva figura en la que libere parte de sus funciones y así Lleida se pueda dedicar más a la parte deportiva.

Revolución del Real Oviedo

No son pocos los cambios que se esperan en el Real Oviedo, especialmente si descienden. Del club se irán hombres como Fede Viñas, del que todo apunta que saldrá en verano tras su rendimiento esta temporada en Primera, Thiago Fernández, que tratará de buscar un hueco en el Villarreal, Horatiu Moldovan, que también regresará a un Atlético de Madrid, Javi López, que acaba cesión, y David Carmo, que volverá al Nottingham Forest.

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Además volverán de cesión Oier Luengo, Brandon Domingues, Alberto Del Moral, Álex Cardero y Daniel Paraschiv, aunque habrá todo un verano por delante para deciri si dejarlos en la plantilla o buscar un nuevo destino. Y por último, cuatro dudas como Santiago Colombatto, que debería regresar al Club León, Nicolás Fonseca, por el que el equipo azul deberá esperar, Álex Forés, que ya estuvo muy cerca de abandonar el Oviedo en el pasado mercado invernal y Thiago Borbas, cedido hasta diciembre.