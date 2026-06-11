Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del viernes 12 de junio

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 JUN 2026 - 20:50h.

Todos los detalles para ver los encuentros del segundo día de la Copa del Mundo

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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El Mundial 2026 comenzará con el México - Sudáfrica del jueves 11 de junio a las 21:00h y los dos partidos siguientes, que tendrán lugar el viernes 12, serán los encuentros entre Corea del Sur y República Checa y el estreno de otra de las selecciones anfitrionas con el Canadá - Bosnia y Herzegovina. Los horarios y dónde ver los dos partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega el Corea del Sur - República Checa del Mundial 2026?

El duelo entre Corea del Sur y República Checa corresponde a la primera jornada del Grupo A y se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes mexicanas del torneo. El pitido inicial será a las 4:00 hora española, es decir, en la madrugada del jueves al viernes, un horario difícil para los aficionados españoles por la diferencia horario con el país norteamericano. Ambos combinados buscarán arrancar con buen pie en un grupo en el que está encuadrada la selección de México, otra de las anfitrionas.

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¿Cómo ver el Corea del Sur - República Checa del Mundial 2026?

El partido entre Corea del Sur y la República Checa del Mundial 2026 podrá seguirse a través de de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también se podrá ver por el canal BarTV Mundial (M300) de Movistar Plus+.

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¿Cuándo y dónde se juega el Canadá - Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026?

El segundo encuentro del viernes 12 de junio enfrentará a Canadá y Bosnia y Herzegovina, partido correspondiente al Grupo B. Se disputará en el Toronto Stadium, donde la selección canadiense buscará aprovechar el apoyo de su público. El choque arrancará a las 21:00 hora española y será el encuentro más atractivo del día para los aficionados españoles por su horario. A las 19:30h horario peninsular comenzará el segundo acto inaugural del Mundial ya que el primer partido de cada selección anfitriona tendrá un evento de inauguración.

¿Cómo ver el Canadá - Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026?

El duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir en abierto a través de La 1 de RTVE y RTVE Play. Además, los aficionados españoles también tendrán la posibilidad de ver el encuentro a través de DAZN, que también emitirá el partido.