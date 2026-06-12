Fran Fuentes 12 JUN 2026 - 23:35h.

El exjugador del Mallorca fastidia el gran partido defensivo del combinado balcánico

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Notas de Canadá:

Maxime Crépeau (6): No pudo hacer nada en el gol, y dejó dos paradas fundamentales para permitir a su país sumar un punto.

Alistair Johnston (6): De menos a más. Empezó subiendo mucho por la banda y poco exigido, pero sin peso real en el juego. En la segunda parte dejó alguna acción peligrosa y, sobre todo, varias intervenciones defensivas cuando mejor estaba Bosnia.

Luc De Fougerolles (6): Líder de la defensa canadiense tanto en salida de balón como en conducciones. El más atrevido y un chico a seguir. Bien a la jora de secar a Bazdar en la segunda mitad.

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Derek Cornelius (4): No estuvo nada bien en el encuentro. Señalado en más de una ocasión, la más destacada frente a Lukic que

Richie Laryea (8): Subiendo mucho la banda, aprovechando que la selección canadiense tuvo mucho más el balón. En defensa tuvo que intervenir poco, pero lo hizo con acierto las pocas veces que Bajraktarevic pudo prodigarse en ataque. Acabó volcadísimo en el área rival. Incluso pudo marcar pero Kolasinac se la sacó bajo palos.

Tajon Buchanan (4): Lo intentó por su banda con varias conducciones peligrosas, pero Kolasinac le tomó la medida muy rápido y salió perdedor en casi todos los duelos individuales.

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Ismael Koné (6): Incombustible. Abarcando una inmensidad de terreno y defendiendo hacia delante, dejando algún robo en campo rival que generó peligro.

Stephen Eustaquio (7): Muy metido en el partido, tanto en tareas defensivas como en la frontal del área. Dejó un par de córners bien sacados que su equipo no acertó a rematar.

Liam Millar (7): Uno de los jugadores más incisivos, buscó el dribling constantemente.

Jonathan David (5): El más participativo de su equipo en la primera mitad, pero no estuvo nada preciso. Tuvo un disparo dentro del área que detuvo Vasilj y alguna más, pero bien contenido por la defensa bosnia.

Tani Oluwaseyi (4): Muy activo en ataque, sumando caídas a banda y con varias ocasiones de gol, pero una alarmante falta de precisión.

Ali Ahmed (5): Alguna conducción peligrosa pero poca precisión en las dos o tres acciones que tuvo.

Jacob Shaffelburg (5): Dejó un pasecito con mala idea en el ratito que jugó, pero poco más.

Promise David (6): Poquito del delantero, aunque dejó un pase filtrado a Cyle Larin que este convirtió en oro.

Cyle Larin (8): Sacó petróleo de un balón filtrado con una maniobra espectacular dentro del área y convirtió un gol que, pese al dominio canadiense durante los 90 minutos, había sido esquivo. Su eficacia de cara a portería con tan solo un tiro dejó en evidencia a sus propios compañeros en ataque.

Jonathan Osorio (-): Sin calificar.

Notas de Bosnia:

Nikola Vasilj (6): Varias paradas importantes, pero poco pudo hacer con el gol de Larin, que cogió la rosca hacia fuera.

Amar Dedic (6): Sufrió mucho a nivel defensivo contra Millar.

Nikola Katic (8): Auténtica exhibición defensiva, un auténtico titán que abortó casi todas las intentonas de Canadá.

Tarik Muharemovic (7): También estuvo bien, aunque más como apagafuegos, interviniendo in extremis, que previniendo el peligro antes de que sucediera.

Sead Kolasinac (9): Bien posicionado a nivel defensivo, más como un tercer central que como un lateral al uso. En una acción ofensiva de saque de esquina peinó un balón en el primer palo que dejó el balón franco para el gol de Lukic. Encima dejó una auténtica exhibición defensiva, incluso sacabdo bajo palos un gol cantado.

Esmir Bajraktarevic (4): Muy poco o nada por su parte, y eso que era una de las atracciones del partido.

Benjamin Tahirovic (5): Muy voluntarioso en tareas defensivas, aunque le faltó algo de criterio y chispa a la hora de encontrar a los jugadores de ataque.

Ivan Basic (7): Tuvo un encuentro de perseguir sombras en el centro del campo porque Canadá tuvo mucho más el balón, pero puso un centro al área perfecto en un saque de esquina para que lo peinara un compañero en el primer palo y Jovo Lukic pusiera por delante al conjunto balcánico.

Amar Memic (3): Intrascendente. Una máquina de perder balones.

Jovo Lukic (8): Tuvo una ocasión y fue hacia dentro, imponiéndose a su marcador en un saque de esquina para poner por delante a la selección de Bosnia. Lo ganó todo por alto y, durante muchos minutos, tuvo por delante a los bosnios pese a que se vieron ampliamente superados durante todo el partido.

Ermedin Demirovic (5): Partido de mucho desgaste con la defensa rival, pero ni olió la pelota en situaciones de remate. Vamos, no tiró a puerta.

Armin Gigovic (-):

Samed Bazdar (-):

Ivan Sunkic (-):

Kerim Alajbegovic (-):

Dzenis Burnic (-):