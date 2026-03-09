David Torres 09 MAR 2026 - 18:57h.

El jugador es caro para el rol de cuarto central y acaba contrato pero sigue sin equipo

Este Eray Cömert está bien hasta cuando se equivoca y se disculpa: "Fallo mío, es mi marca"

"En el fútbol solo existe el presente. Pero el rendimiento de Eray está siendo muy bueno, por eso está jugando y teniendo una continuidad. El rendimiento de Eray y el de otros jugadores es la consecuencia de la preparación previa de cuando no estaban jugando. Si uno no se prepara, es imposible conseguir el rendimiento que uno desea y que el equipo necesita", decía Carlos Corberán en sala de prensa antes de que Eray Cömert marcara ante el Deportivo Alavés el 2-2 que abría la puerta a una remontada que celebró banderín en mano al final del choque. Y es que, aunque el choque contra el Alavés no fue de los mejores desde que es titular, el internacional suizo ha logrado con su rendimiento reabrir el debate sobre su continuidad en Mestalla.

El extraño caso de Eray Cömert

Hay pocos casos en el mundo del fútbol como el de Eray Cömert, que esta temporada ha sorprendido a propios y a extraños hasta el punto que ha pasado de estar desahuciado y con un pie y medio fuera del Valencia hasta en el mercado de verano y en el de invierno, a ser fijo e indiscutible para Carlos Corberán y uno de los mejores del equipo. Desde enero lo ha jugado todo, en LALIGA y en la Copa, y tras dos cesiones fuera del Valencia CF parecía que su suerte estaba echada.

Rubén Baraja le dejó salir cedido y cuando comenzó esta temporada, la situación era la misma. Se le buscaba equipo en verano, ya que acaba contrato en junio. Cömert ha cambiado de representantes porque se preparaba para este verano, libre de contrato, salir del Valencia y de Mestalla, pues la lógica dictada que no iba a jugar ni un minuto ya que las intenciones del club era sacarlo.

Pero el césped da y guita razones, hace justicia e impone sanciones. Y en este caso ha elevado a Eray Cömert a los altares . El suizo con su rendimiento se ha ganado ser un referente para el entrenador y también uno de los pilares del equipo y de la afición.

¿Cómo está su futuro? Tiempo de reflexión

Detalles como el de celebrar el triunfo ante el Alavés con el banderín en la mano, demuestra que ha recuperado el cariño de la grada, pero eso no cambia su panorama. El futuro de Cömert pasa por buscarse un equipo donde jugar a partir del mes de junio. Es verdad que el Valencia CF no ha cerrado del todo la puerta a renovarlo, pero no tiene prisa ni apuros. La decisión será colectiva y económica. Es decir, en función de todas los movimientos en la zaga (si sale Diakhaby, si pudiera quedarse Unai Núñez etc..) se analizará la cuestión de Cömert.

En todo caso, Eray tiene un contrato antiguo, elevado para ser el cuarto central del Valencia CF. Cömert, además, está libre, por lo que puede salir al mercado y exigir un sueldo alto a los clubes que lo quieran porque no tienen que pagar traspaso. Por eso, y aunque en Mestalla hay un runrún de que el Valencia debería plantearse abrir la carpeta de su renovación, no parece sencilla su continuidad. De momento, las dos partes se han dado un período de reflexión provocada