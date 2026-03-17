David Torres 17 MAR 2026 - 09:30h.

Compartir







ValenciaEray Cömert está viviendo una segunda juventud en el Valencia CF. Denostado por vivir una época de terremotos sociales y deportivos constantes y tras una cesión infructuosa al Valladolid, lo cierto es que este año las veces que ha jugado -Copa, Metropolitano, Espanyol y desde enero fijo- ha rendido a un nivel más que aceptable para un Valencia como el actual. ¿Es suficiente para renovarlo? Esa es la gran duda pero el debate, como ya ha publicado ElDesmarque, está abierto. El futbolista y el club se han dado un tiempo.

Y es que, el central, que acaba contrato en verano, ha renacido en 2026. Desde mitad del mes de enero lo ha jugado todo (a excepción de dos minutos al final de un partido en el que fue sustituido), incluida LALIGA y la Copa. Ha marcado dos goles que han servido para sumar seis puntos de oro que permiten al Valencia CF respirar tranquilo.

PUEDE INTERESARTE Eray Cömert celebra la remontada con un banderín como en el Ciutat de València

La Lazio quiere Eray Cömert gratis

Pero la realidad del asunto es que Eray Cömert es libre para firmar con cualquier equipo y el mercado lo sabe. En este escenario, aunque su objetivo inicial era probar suerte en la Bundesliga, lo cierto es que es en Italia dónde tiene más exito. Así, según información recabada en exclusiva por el portal especializado en mercado, Calciomercato.it , la Lazio, estudia la posibilidad de incorporar al central suizo de origen turco, de 28 años, para reforzar su línea defensiva. La misma fuente pone el énfasis en que podría llegar a Roma gratis, pero recalca que, según sus fuentes, el club español está trabajando en su renovación.

No es la primera vez que Italia se fija en Eray Cömert. Este mes de enero sin ir más lejos, la Fiorentina ya se interesó por él. Aunque pareciera raro, estaba en el mercado, pero finalmente se decidió quedar. Era el 26 de enero y, a partir de ahí, lo ha jugado todo. Ahora falta saber qué decisión toma el futbolista, fijo para Corberán, y el Valencia CF. En ese sentido, el técnico, de momento, no se moja. A él, y por eso cambió de agentes, le seduce el mercado alemán, pero la decisión no está tomada.