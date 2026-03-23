La chaqueta de Álvaro Arbeloa que causa furor en el derbi cuesta casi 4.000 euros

Celia Pérez 23 MAR 2026 - 13:52h.

El técnico llamó la atención por su look

Valverde - Baena: una enemistad que viene de lejos y que tuvo su último episodio en el derbi

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Álvaro Arbeloa fue uno de los grandes protagonistas del derbi en el Santiago Bernabéu frente al Atlético de Madrid. Era una final para el Real Madrid. De un resultado positivo dependía de que el equipo pudiera conseguir la estela del Barcelona en lo más alto de la tabla y que las dudas pudiera dan margen al técnico blanco. Con el pase a cuartos de Champions League frente al City conseguido y la victoria en el derbi, Arbeloa coge oxígeno para un tramo clave de la temporada. Su figura sale reforzada tras un duelo en el que además se comentó, y mucho, su look.

El técnico blanco se pudo ver durante todo el partido dando indicaciones a sus jugadoras con una cazadora que no pasó desapercibida en redes sociales. Los amantes de las marcas de lujo no tardaron en resaltar la chaqueta deportiva en piel azul marino oscuro que lucía Arbeloa durante el encuentro. La prenda en cuestión es de la marca Louis Vuitton y está valorada en 3.900 euros.

De esta forma, con una chaqueta de lo más elegante, con parches de la marca en ella, Arbeloa sorprendió a muchos con la prenda elegida para un duelo tan trascendental como el de anoche.

Fue en un derbi lleno de alternativas, que fue del Atlético al final de la primera parte, gracias a un gol de Ademola Lookman, y llevó a su terreno el Madrid, tras el descanso, el conjunto de Álvaro Arbeloa volvió a mostrar su innegable capacidad de supervivencia. Un penalti ejecutado por Vinicius y un gol de Fede Valverde, en tres minutos al comienzo del segundo tiempo, parecieron decantar el partido de su lado, incluso después de que Nahuel Molina se convirtiese en el inesperado héroe rojiblanco con un gran gol desde fuera del área, porque de nuevo Vini le devolvió la ventaja seis minutos después.

Sin embargo, la expulsión de Valverde, por una entrada por detrás a Alex Baena, le abocó a sufrir durante veinte minutos, con un disparo al palo de Julián Álvarez incluido, que enmudeció un Bernabéu que estalló de júbilo con un triunfo que no solo evita una ventaja casi decisiva del Barcelona, sino que también le rearma moralmente para el tramo decisivo del torneo