En vídeo, el cariño entre Abde y Amrabat y la presencia de Bladi en el entrenamiento del Betis
El Betis prepara el partido ante el Real Oviedo del próximo domingo
Quién es Darling Bladi, el fichaje del Betis Deportivo al que ya ha convocado Pellegrini
El Real Betis Balompié se encuentra inmerso en la preparación de su partido ante el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS, con el objetivo de amarrar la quinta plaza cuanto antes, a la espera de si, finalmente, da o no acceso a la próxima edición de la UEFA Champions League.
En la sesión de este jueves, las principales ausencias han sido Marc Bartra y Ángel Ortiz, que se perderán lo que resta de temporada, y en su lugar ha entrenado con el primer equipo Darling Bladi, el francés fichado el pasado verano para el Betis Deportivo que ya ha entrado en varias convocatorias.
Como anécdota, se ha podido ver a Sofyan Amrabat y Ez Abde muy compenetrados, dándose incluso un abrazo de compatriotas ante la presencia de un Manuel Pellegrini que sabe que sus dos jugadores marroquíes son clave para lograr el objetivo. Pincha en el vídeo que encabeza esta noticia para poder ver todos los detalles.