Basilio García Sevilla, 30 ABR 2026 - 16:27h.

El Betis prepara el partido ante el Real Oviedo del próximo domingo

Quién es Darling Bladi, el fichaje del Betis Deportivo al que ya ha convocado Pellegrini

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El Real Betis Balompié se encuentra inmerso en la preparación de su partido ante el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS, con el objetivo de amarrar la quinta plaza cuanto antes, a la espera de si, finalmente, da o no acceso a la próxima edición de la UEFA Champions League.

En la sesión de este jueves, las principales ausencias han sido Marc Bartra y Ángel Ortiz, que se perderán lo que resta de temporada, y en su lugar ha entrenado con el primer equipo Darling Bladi, el francés fichado el pasado verano para el Betis Deportivo que ya ha entrado en varias convocatorias.