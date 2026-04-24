Pepe Jiménez Sevilla, 24 ABR 2026 - 18:31h.

Desde Del Nido Carrasco, solo el Getafe ha perdido más que el Sevilla

Osasuna, en busca de la salvación virtual; el Sevilla, en busca de un milagro

Compartir







Solo aquellos que creen en los milagros confían en una victoria del Sevilla en El Sadar. Osasuna recibe este domingo a los de Luis García Plaza con algunas horas más de descanso y el papel de claro favorito que no parece tener demasiada discusión.

Porque Osasuna está a pocos puntos de certificar la salvación, mientras que los del Sánchez-Pizjuán podrían empezar el encuentro en descenso y a día de hoy son los claros favoritos para bajar a Segunda División.

¿Qué alineación pondrá Osasuna ante el Sevilla?

Alessio Lisci llega a la cita tras haber sumado cinco puntos en sus últimos cinco encuentros, pero con la tranquilidad del trabajo bien hecho anteriormente. Para el encuentro podrá contar con prácticamente todos sus hombres y es que la única ausencia confirmada a estas alturas es la de Iker Benito, lesionado de larga duración.

Con algunas horas más de descanso que su rival, Lisci podría presentar un once muy reconocible formado por Sergio Herrera en portería; Rosier, Boyomo, Catena y Galán en la zaga; Moncayola, Iker Muñoz y Oroz en el centro; y arriba, en ataque, Rubén García, Víctor Muñoz y Budimir.

¿Cuál será el once del Sevilla ante Osasuna?

En el otro lado está el Sevilla de García Plaza. Con el nuevo entrenador, los blanquirrojos han perdido ante Oviedo y Levante, dando muy mala imagen, y consiguieron vencer ante un Atlético de Madrid lleno de suplentes.

Las dudas no se borran en Nervión y para la cita, con un único entrenamiento, se espera que el técnico introduzca algunas novedades en su alineación. En estas, el técnico podría partir con Vlachodimos en portería; Juanlu, Castrín, Kike Salas y Suazo en la zaga; Sow, Mendy y Peque en el centro; y arriba, en ataque, Chidera Ejuke, Rubén Vargas y Akor Adams.

La alineación del Sevilla es impredecible, por lo que cualquier novedad podría darse en El Sadar.