Fran Fuentes 10 JUN 2026 - 20:35h.

Miles de personas agolpadas en los aledaños de La Rosaleda para recibir al equipo malaguista en la lucha por el ascenso

Nacho Monreal y cuándo Joaquín se disfrazó de jeque en el vestuario del Málaga: "Justo entró Fernando Hierro y..."

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El Málaga CF y la UD Las Palmas se la juegan en la semifinal por el ascenso en LALIGA HYPERMOTION. Los de Juanfran Funes se marcharon por delante en el partido de ida, disputado en Gran Canaria, y ahora se juegan pasar a la final, donde ya espera la UD Almería, para los partidos decisivos. Por su parte, la afición malaguista no ha fallado, provocando una marea azul impresionante. Y es que, con el humo de las bengalas, ni siquiera se veía bien el bus del equipo en su llegada a La Rosaleda. En el vídeo superior que encabeza la noticia puedes ver cómo se vivieron esos instantes, desde dentro.