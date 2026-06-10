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Locura máxima en la afición del Málaga para el ascenso: hasta el bus del equipo desaparece entre las bengalas

Locura máxima en la afición del Málaga para el ascenso: hasta el bus del equipo desaparece entre las bengalas
El recibimiento de la afición del Málaga CF. ElDesmarque
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El Málaga CF y la UD Las Palmas se la juegan en la semifinal por el ascenso en LALIGA HYPERMOTION. Los de Juanfran Funes se marcharon por delante en el partido de ida, disputado en Gran Canaria, y ahora se juegan pasar a la final, donde ya espera la UD Almería, para los partidos decisivos. Por su parte, la afición malaguista no ha fallado, provocando una marea azul impresionante. Y es que, con el humo de las bengalas, ni siquiera se veía bien el bus del equipo en su llegada a La Rosaleda. En el vídeo superior que encabeza la noticia puedes ver cómo se vivieron esos instantes, desde dentro.

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