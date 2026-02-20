Celia Pérez 20 FEB 2026 - 09:39h.

Carlos Akapo se solidariza con Vinicius tras denunciar un nuevo ataque racista: "De la picaresca al racismo hay un paso muy grande"

El supuesto incidente racista que pasó entre Vinicius y Prestianni promete seguir dando de qué hablar. Recién marcado un golazo en el 49', tras la celebración del 0-1 en un córner, el brasileño denunció al árbitro, François Letexier, un insulto racista por parte del argentino del Benfica, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo, con ocho minutos de parón del partido, de vorágine sobre el terreno de juego e indignación en los jugadores y el cuerpo técnico del club blanco en el estadio Da Luz. Todo eso no quedó ahí y tras comunicados de uno u otro club y opiniones de todos los tipos, tampoco ha faltado la visión de Jesé Rodríguez al respecto.

El futbolista ahora de la UD Las Palmas ha pasado por los micrófonos de El Larguero y ha dado su opinión sobre lo ocurrido entre Vinicius y Prestianni. "Mucho debate. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que el taparte la camisa y que siga a un jugador. Si le tienes que decir, se lo dices y no te tapas la camisa. A mí me ha pasado, cuando yo me he picado con gente, si le tengo que decir algo, se lo digo directamente", comenzó señalando el futbolista canario.

"Eso es lo que yo veo. Yo no creo que Vinicius vaya a montar un circo. Creo que si se lo dijo es porque fue la verdad", aseguró en su defensa. "Soy un futbolista profesional y cuando he tenido que decir algo, no me he tapado con la camiseta", añadió.

Gianluca Prestianni negó después en redes sociales haber dirigido "insultos racistas" a Vinicius y denunció haber recibido amenazas de jugadores del Real Madrid. "En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie", escribió.

Por su parte Vinicius aseguró que "los racistas son, ante todo, cobardes" y "necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son".