Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 19:46h.

La acción de Pulido previa a toda la tangana en el Huesca-Real Zaragoza con Andrada

Tomó parte en la pelea con Andrada

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El derbi aragonés que disputaron el pasado domingo Huesca y Real Zaragoza quedará marcado de por vida por los incidentes que tuvieron lugar y que dejó como principal protagonista a Esteban Andrada. El portero blanquillo propinó un puñetazo a Pulido por el que ha sido sancionado con 13 partidos. Otros cuatro encuentros estará alejado de los terrenos de juego su homólogo en el conjunto oscense Dani Jiménez.

El meta también fue parte en la pelea que se desencadeno a raíz del incidente entre Andrada y Pulido. Después de que Andrada propinase un puñetazo a Pulido, este fue hacia la zona caliente para alimentar la trifulca. Por su participación en la pelea también ha sido sancionado con cuatro partidos y ha querido pedir perdón públicamente.

Dani Jiménez mostró su arrepentimiento en las redes sociales por unos hechos en los que considera que perdió los papeles. Además de pedir disculpas a todo el entorno oscense, también tuvo palabras de perdón para el Zaragoza y todos sus integrantes.

El perdón de Dani Jiménez

"Lo siento, me equivoqué, me avergüenzo de ello. No tiene ningún tipo de justificacion lo que hice. No me reconozco porque no soy así, pero lo hecho hecho está. Pedir disculpas a mi equipo, a mi club, a mis compañeros, a mi afición y por supuesto al Real Zaragoza, a Andrada, a su afición, al resto del fútbol por las imágenes. Es una acción, un impulso irracional del que estaré eternamente arrepentido. Tenemos que ser ejemplo y esta vez, únicamente esta vez, no lo fui. Ojalá pueda tener el perdón de vosotros, sé que será difícil, pero ojalá. De corazón, lo siento", expresó con rotundidad.