Alberto Bravo 30 ABR 2026 - 16:49h.

Estaba sin equipo desde el pasado verano, cuando terminó su contrato con el Racing de Ferrol

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VigoLa UD Ourense ha anunciado el fichaje de Yoel Rodríguez, el veterano portero formado en la cantera del Celta de Vigo, vuelve a ponerse los guantes a sus 37 años. El vigués, que estaba sin contrato desde el pasado verano tras concluir su etapa en el Racing de Ferrol, llega al conjunto ourensano para suplir la baja de Manu Vizoso, que se pierde lo que resta de temporada por una fractura de pómulo.

El joven guardameta, nacido en Cangas do Morrazo hace 23 años, no podrá jugar la fase de ascenso a Primera Federación por lo sucedido en el partido de este pasado domingo ante el Bergantiños. Tras ser operado con éxito este pasado martes afrontará un largo proceso de recuperación. La UD Ourense peleará por ascender a la tercera categoría del fútbol nacional tras sumar sumar 54 puntos a falta de una jornada para concluir la fase regular.

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Yoel Rodríguez, con partidos en el Celta de Vigo, Valencia CF, Eibar, Real Valladolid, Rayo Vallecano, Racing de Ferrol o CD Lugo, suma 82 partidos en Primera División y otros 112 en Segunda. También ha jugado en Primera RFEF y Copa del Rey superando los 250 encuentros en el fútbol profesional. A sus 37 años afronta esta nueva aventura en la ciudad de As Burgas.

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En el Real Valladolid coincidió con Borja Fernández, actual entrenador de la UD Ourense. Ahora peleará por un puesto en el once con Bruno Rielo, habitual suplente de Manu Vizoso. El objetivo de los vermellos es pelear por el ascenso. Este pasado miércoles Yoel Rodríguez ya se pudo entrenar con el resto de sus compañeros poniéndose de nuevo los guantes tras muchos meses prácticamente retirado.