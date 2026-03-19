Jorge Morán 19 MAR 2026 - 14:11h.

Fue grabado haciendo el saludo nazi en la Grada Fans del Real Madrid

La UEFA sanciona al Madrid por "comportamiento racista" en el partido contra el Benfica

Compartir







La UEFA se ha puesto seria con lo ocurrido en el Bernabéu ante el Benfica. Días después del supuesto racismo sufrido por Vinicius frente a Prestianni, la afición del Real Madrid preparó una pancarta con un lema antirracista situada en la Grada Fans. Pero aunque el gesto de los madridistas tenía una gran intención, un hincha se encargó de romper el mágico momento.

La retransmisión televisiva captó a un aficionado situado en ese fondo realizando el saludo nazi mientras los aficionados sostenían una pancarta en la que se podía leer 'no al racismo'. Un hincha que fue expulsado por el propio Real Madrid y que ha sido sancionado por la UEFA.

La sanción de la UEFA por el saludo nazi

Este jueves 19 de marzo, la UEFA ha dado a conocer la sanción para este hincha. Además de ser expulsado de la grada del Bernabéu, también lo será de otros recintos deportivos. A esto hay que sumarle una sanción económica.

"Antiviolencia propuso multar con 5.000€ euros y la prohibición de entrada a los recintos deportivos durante 12 meses para el seguidor del Real Madrid que realizó saludos nazis al comienzo del partido de la "Champions" ante el Benfica en el Santiago Bernabéu, perfectamente visibles en la retransmisión televisiva y durante el despliegue de una pancarta contra el racismo", dice el comunicado.

Las insólitas explicaciones del aficionado

Un día después de lo ocurrido, el aficionado publicó un vídeo en sus redes sociales con unas insólitas explicaciones en las que pedía perdón aunque aseguraba que 'no sabía el motivo', rechazando que se tratara de un saludo nazi.

"Mira, los nazis no se juntan con negros, no se juntan con maricones, no se visten de mujer. Pues esto es un nazi. Aquí está el nazi. Así que hay algo que no concuerda. Este nazi de aquí tiene dos negros adoptados, no uno dos: el Kalu y el Abud. Que tienen aquí a su Toni para lo que haga falta. No hay un tío que le gusten más los maricones que al Toni. ¿Quién casó al Toni? Un maricón, porque lo elegí yo. Homosexual, llamarlo como queráis", dijo.

"Este que está aquí se viste de mujer, y se pinta los labios y se va por el Rocío a dar una vuelta. Tengo seis trajes de gitana. Para que lo sepáis también. Aquí tenéis al nazi. Lo que tenéis que hacer es entretener la vida. Nazi, hasta el día de ayer, pensaba que era una marca de ginebra", concluyó en unas explicaciones que asombraron a todo el mundo.