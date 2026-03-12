Ángel Cotán 12 MAR 2026 - 06:35h.

MadridFernando Alonso cambia el tono. Tras vivir unos días nada sencillos a consecuencia de los problemas de fiabilidad que está experimentando el Aston Martín, el piloto español se muestra más esperanzado e incluso se atreve a predecir cuándo se solucionarán los problemas del coche. Antes de que arranque lo serio en el Gran Premio de China, el asturiano compareció en sala de prensa y tuvo tiempo de dar un palo a los que hace diez años no le creían.

En esta comparecencia, emitida por DAZN en España, Fernando Alonso ofreció un diagnóstico del estado actual del Aston Martin con un deseo para este fin de semana: "Cuando somos capaces de dar vueltas, sin ningún problema, son vueltas muy importantes. El resto están diez veces por delante. Si ellos hicieron mil vueltas desde Barcelona y nosotros cien... estamos nueve o diez veces detrás de ellos. Si ellos no están optimizando, imagínate nosotros. Estamos en la casilla de salida, necesitamos esas vueltas, poder entrenar y encontrar la ventana del coche en el lado del chásis. Eso será muy importante para el fin de semana. Estaré contento si salimos de China con unos libres más o menos normales, con una qualy más o menos normal y acumular vueltas. Intentar hacer la carrera entera, si se nos permite el domingo".

Fernando Alonso da un palo desempolvando una antigua polémica

El asturiano no oculta la difícil situación que vive en este inicio de campeonato, pero tampoco quiere ser alarmista: "Menos dura de lo que tú crees. No es ideal, todos queremos ganar. Somos 22 pilotos este año, uno ganará y 21 estarán en un lugar mentalmente complicado. Para mí, terminar quinto, tercero o decimoséptimo no importa mucho. Soy un afortunado por haber tenido coches competitivos durante mi carrera, habiendo conseguido más de cien pódiums en la categoría... terminar en cualquier posición que no sea primero supone el mismo dolor y las mismas dificultades. Ahora mismo estamos embarcados en un viaje con el equipo, que no ha empezado de forma ideal, pero es el primer año de colaboración entre Aston Martin y Honda y tenemos que aprovechar estos momentos".

Hace diez años, Alonso ya vivió una situación similar. Ahora, cuando el resto sí lo sufre, recuerda las críticas que sufrió: "Diez años después, algunas de las cosas que algunos pensaban de mí, ahora quizás han cambiado de opinión y pensarán que tenía razón. Todos decíamos lo mismo, que el proyecto de la unidad de potencia no estaba lo suficientemente maduro, y ahora parece que todo el mundo lo entiende. Y hace diez años parece que estaba loco. Expresé frustración en la radio, y como doble campeón del mundo, no estaba contento con la situación".

Por último, el laureado piloto español se atrevió con una predicción: "Espero que en un par de carreras podamos tener un fin de semana normal, al menos a completar sesiones y dar vueltas. Y ser competitivos nos llevará más tiempo, pues una vez arreglemos los problemas de fiabilidad, estaremos detrás en cuanto a potencia y demás. Así que hay dos pasos, espero que el primero lo podamos dar pronto".