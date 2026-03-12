Siguen los problemas en el AMR26: un mecánico de Honda y sus gestos en el box le delatan

Alberto Cercós García 12 MAR 2026 - 16:45h.

Gestos raros y preocupantes de un mecánico de Honda entrando en el box de Aston Martin

El colmo de la situación de Aston Martin: Fernando Alonso entra a boxes y a los mecánicos se les olvida una rueda

Compartir







Como si de una pesadilla se tratara. La mala pinta que tiene Aston Martin para este fin de semana en el Gran Premio de China es algo cada vez más evidente. Con Fernando Alonso intentando tener esperanzas para unos días complicados y con 'sprint' de por medio, Honda continúa sin dar las soluciones necesarias para pasar unos días en calma. El trabajo en el box de Aston Martin es muy intenso a la vez de importante, y es que el AMR26 tiene que estar preparado para una jornada de viernes muy intensa. No solo hay unos entrenamientos libres, sino que también una clasificación para la 'sprint' del sábado. Mucho trabajo en el segundo Gran Premio del curso, con la gran mayoría de escuderías al límite.

"Cuando somos capaces de dar vueltas, sin ningún problema, son vueltas muy importantes. El resto están diez veces por delante. Si ellos hicieron mil vueltas desde Barcelona y nosotros cien... estamos nueve o diez veces detrás de ellos. Si ellos no están optimizando, imagínate nosotros. Estamos en la casilla de salida, necesitamos esas vueltas, poder entrenar y encontrar la ventana del coche en el lado del chásis. Eso será muy importante para el fin de semana. Estaré contento si salimos de China con unos libres más o menos normales, con una qualy más o menos normal y acumular vueltas. Intentar hacer la carrera entera, si se nos permite el domingo", cuenta el propio Alonso desde China.

PUEDE INTERESARTE El Madring va cogiendo forma: así esperan que luzca para el Gran Premio de España de F1

Preocupación en el box de Aston Martin

La imagen ya está dando la vuelta al mundo. En una jornada de preparación para un fin de semana muy intenso en pista, el box donde se encuentra el AMR26 de Fernando Alonso estaba teniendo sus últimos ajustes. Sin embargo, mientras los mecánicos de la escudería británica trabajan directamente con el monoplaza, un operario de Honda ha aparecido para detener el proceso en cuestión. Las cámaras de Sky Sports Alemania han captado la secuencia a la perfección. Obviamente nadie sabe exactamente qué puede haber pasado, pero las conjeturas son claras: problemas con un motor que es mejor no formar en parado para que en pista pueda rendir. Los gestos de dicha persona de Honda le delatan y claramente algo no iba bien en ese momento.

Aston Martin y Honda continúan con diferentes problemas sin solución, al menos a corto plazo. Para este Gran Premio de China la intentona se centrará en evitar que las vibraciones perjudiquen a la salud de los pilotos y, sobre todo, en dar el máximo número de vueltas posibles.