La posible destitución de Sergio González como entrenador del Cádiz CF

Suma cinco derrotas consecutivas y ha empeorado la situación respecto a Gaizka Garitano

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Situación dramática en el Cádiz CF. La caída sin fin del equipo amarillo se alarga, como mínimo, durante una semana más tras la derrota este domingo en casa frente al Andorra (0-1). Sólo los últimos tropiezos del Real Zaragoza permiten a los gaditanos están aún fuera de los puestos, pero la dinámica de resultados de la segunda vuelta sigue siendo alarmante. Ni siquiera el cambio de entrenador ha hecho cambiar a un equipo que cuenta casi todos sus partidos por derrotas desde el mes de enero. Y las miradas, de manera irremediable, empiezan a apuntar también a Sergio González.

El pasado 9 de enero, el Cádiz ocupaba la sexta posición de LaLiga Hypermotion. Tres meses después, está en la posición 18ª, sólo un puesto por encima del descenso, sólo 4 puntos por encima del Zaragoza, 5 puntos por encima del Huesca y del Mirandés y 6 puntos por encima de la Cultural Leonesa. La única buena noticia es que ninguno de los cuatro últimos consiguió ganar el pasado fin de semana.

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La dinámica es alarmante: 12 derrotas en 14 partidos de la segunda vuelta, con sólo una victoria y un empate. 4 puntos de 42 posibles. Siete derrotas consecutivas en casa. Gaizka Garitano fue destituido el pasado 7 de marzo, tras caer en casa ante el Zaragoza. Poco más de un mes después, Sergio ha empeorado la situación clasificatoria del equipo y su bagaje es igual de malo: ganó en su debut al Mirandés y suma cinco derrotas seguidas desde entonces.

Sergio González y su posible destitución del Cádiz CF

Este domingo, ante el Andorra, la afición volvió a pedir movimientos al banquillo desde la grada. Hubo una sensación de inmovilidad que llegó incluso al césped. Con 0-1 en el marcador y tras meter a Brian Ocampo en el descanso, Sergio tardó casi 20 minutos en realizar sus dos siguientes sustituciones, dando entrada a Suso y Lucas Pérez en ataque. Para entonces, la hinchada ya llevaba unos minutos demandando movimientos.

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Las miradas empiezan a apuntar al banquillo. Es evidente que el gran problema del Cádiz está en la confección de la plantilla, lo que deja muy señalado de manera directa a la directiva. Pero también empieza a ser evidente que Sergio González no ha sido una solución, sino que ha agravado el problema. Y el tiempo apremia.

De momento, el técnico seguirá en el cargo una semana más. Quedan siete jornadas: Sporting fuera, Las Palmas en casa, Cultural Leonesa fuera, Deportivo en casa, Castellón fuera, Leganés en casa y Racing fuera. Otra derrota el próximo domingo en El Molinón podría dejar muy tocado a Sergio, pues sería la sexta consecutiva. Si también cayera ante Las Palmas, la situación ya se volvería insostenible para las cinco últimas jornadas, dependiendo siempre de lo que hagan los perseguidores. A Sergio González se le acaban las balas y empieza a sobrevolar la opción de otro cambio de técnico si la situación no cambia de manera inmediata.