Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 17:10h.

Estuvo como becario en el Sevilla en los veranos de 2007 y 2008, trabajando junto a José María Cruz

Five Eleven Capital, el holding que puja por el Sevilla junto a Sergio Ramos y del que llegó Cordón

Compartir







El Sevilla FC está a pocos pasos de cambiar de propiedad y, una vez que se consume definitivamente una venta ya acordada, variar de manera radical el rumbo y el modo de trabajo de la entidad. Se marcharán las familias sevillistas y sevillanas que han comandado el club durante las últimas décadas, y llegará un grupo como Five Eleven Capital, con la figura de Sergio Ramos como primer espada, pero con muchos otros profesionales a la espalda del camero. Entre ellos, Marc Boixasa, uno de los hombres de los que más se habla en las últimas semanas.

El catalán está llamado a desempeñar el cargo de director de fútbol o director deportivo del Sevilla, ocupando el lugar que ocupa actualmente Antonio Cordón y que ‘anhelaba’ un Monchi que ha decidido marcharse al RCD Espanyol al comprobar que no tenía encaje en el Sevilla en los términos que él estimaba oportunos. Aún no está definido si Boixasa influirá en la planificación del Sevilla como un director deportivo al uso o lo hará desde un puesto más alto en la jerarquía, como responsable deportivo de Five Eleven Capital. En los últimos meses, ha ido creando un engranaje de scouts que iban evaluando jugadores en bruto, ya que no tenían club al que llevarlos. Ahora, tendrá la oportunidad de ir a fichar con la marca Sevilla por delante.

PUEDE INTERESARTE Cerrados los puntos principales del acuerdo entre Sevilla, Five Eleven y Sergio Ramos

Existe una curiosa conexión entre los tres nombres, ya que Boixasa sustituyó a Cordón como Chief Football Oficcer cuando el pacense abandonó Five Eleven Capital para enrolarse en el Sevilla. Además, el catalán estuvo en el Burnley, con Alan Pace, y fue pieza importante en la decisión del norteamericano para comprar el Espanyol, el nuevo equipo de Monchi, aunque intentó ya en 2022 que fuera a por el Sevilla. “Le hablaba de cómo eran las aficiones al sur de España”, reconocía el pasado otoño en SER Catalunya con la intención de influirle.

Y es que tiene una relación de amor con el Sevilla. El catalán coincidió con Monchi. En los veranos de 2008 y 2009, estuvo en el Sevilla como becario adscrito al departamento de fútbol, cerca de José María Cruz, colaborando con temas administrativos relacionados con LALIGA y con la UEFA, y se quedó prendado de la ciudad y del club. Antes había estado en el FC Barcelona también haciendo prácticas, y después pasó por el Girona para dar el salto al City Group y empezar a girar su carrera hacia asuntos más deportivos.

PUEDE INTERESARTE La reunión de Sergio Ramos y los accionistas por los términos finales de la compra del Sevilla, al detalle

De Inglaterra a Arabia Saudí

Estuvo en el Manchester City durante más de ocho años, ocupando distintos cargos, desde delegado de equipo a responsable de todos los elementos operativos, logísticos y administrativos del primer equipo, además de los desplazamientos y de la gestión de documentación y diversos trámites burocráticos ante la Premier, la FA y la UEFA. Un trabajazo en un club de esa envergadura. Recomendado por Txiki Begisristain, convivió muy de cerca con Pep Guardiola y todo su staff.

Tras abandonar el City Group, Vincent Kompany, hoy entrenador del Bayern de Múnich, se lo llevó al Burnley, donde coincidió con Alan Pace, y después fue director de negocio de fútbol del Al Hilal junto con Esteve Calzada, donde coincidió con Yassine Bono. Tras año y medio en Arabia Saudí, se enroló en la estructura de Five Eleven Capital, que le define en su página web como “un profesional con una larga trayectoria en los clubes de fútbol de mayor prestigio”, explicando que “ha desempeñado roles tanto en el área deportiva como de gestión” y que ha participado en “ventas de jugadores acumuladas por encima de los 115 millones de euros”. Todo ello, antes de cumplir los 40.

Marc Boixasa es hijo de una enfermera y un economista, nació en el barrio de Sarriá pero se mudó al de Sants con 15 años. Licenciado en ADE en la Universidad Ramón Llull y en Gestión Deportiva en el Johan Cruyff Institute, tiene también el título de entrenador de fútbol de nivel dos por la Federación Catalana de Fútbol. Habla varios idiomas y será el nuevo perfil del Sevilla en la dirección deportiva, aunque aún queda por conocer muchos detalles. Aunque este barcelonés sí que aportará un poco de sevillismo a la nueva estructura del club.