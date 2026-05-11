Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 10:47h.

El Sevilla vuelve al trabajo pensando en el Villarreal y con una extensísima charla de García Plaza

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El Sevilla FC ha iniciado la preparación del duelo del próximo miércoles contra el Villarreal, en una jornada en la que, si se diesen ciertos resultados, los de Luis García Plaza podrían incluso certificar de manera matemática la permanencia. Para ello deberían producirse algunas carambolas, aunque lo que sí que está en la mano del conjunto sevillista es encadenar su tercer triunfo consecutivo, algo que no se ve por estos lares desde hace bastante tiempo.

La plantilla disfrutó este domingo de un merecido descanso y este lunes el grueso de la plantilla realizó trabajo de recuperación. Rubén Vargas, Gudelj, Isaac Romero, Maupay y Ejuke hicieron trabajo específico en el gimnasio, mientras que otros como Carmona, Kike Salas, Suazo y Andrés Castrín tuvieron una sesión individualizada con los readaptadores sobre el césped de la ciudad deportiva.

La sesión estuvo marcada por una extensísima charla de Luis García Plaza, quien con tres triunfos en seis partidos ha logrado enderezar la situación del equipo. En ese dialogo también estuvo presente el director deportivo, Antonio Cordón, presente sobre el césped de la ciudad deportiva, mostrando así una imagen de cercanía con la plantilla.

Luis García Plaza tendrá prácticamente la totalidad de la plantilla disponible para el duelo contra el Villarreal, con la salvedad de las ausencias ya conocidas de Marcao, que no podrá jugar hasta la próxima campaña, y Manu Bueno, todavía en muletas.

Las cuentas del Sevilla por la permanencia

Si el Sevilla gana y Levante y Alavés pierden, la permanencia estaría certificada. Teniendo en cuenta que le gana el golaveraje al Alavés, solo un diabólico triple empate a 43 puntos entre varios equipos que sí le ganaran el desempate a los hispalenses podría condenarle si no volviera a ganar ningún partido y los vascos vencieran sus dos últimos. Habría que sacar las calculadoras, pero parece poco probable.