Luis de la Fuente sólo incluye a tres jugadores del Real Madrid en la prelista del Mundial 2026

Carvajal se queda fuera y no estará con España en el Mundial

La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

Compartir







Falta menos de un mes para que arranque el Mundial 2026. Este lunes 11 de mayo concluía el plazo de la FIFA para que todas las selecciones clasificadas para el torneo presentaran sus prelistas, que en esta ocasión son vinculantes. Muchas federaciones las hicieron públicas, pero España no. Aún así, la mayoría de los nombres que maneja Luis de la Fuente son sobradamente conocidos, si bien es cierto que en una preconvocatoria de 55 futbolistas siempre puede haber sorpresas. Y entre esas sorpresas, llama la atención que sólo hay tres jugadores del Real Madrid.

Según ha podidos saber ElDesmarque, los tres jugadores madridistas que están en la prelista son Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García. Si bien es cierto que el central parece ser uno de los fijos para estar en la convocatoria definitiva y viajar a Norteamérica, la presencia de Fran y de Gonzalo sí que ha causado cierta sorpresa.

Fran García ha sido el tercer lateral del Real Madrid durante toda la temporada, por detrás de Álvaro Carreras como baza principal y de Ferland Mendy cuando el francés ha estado disponible, de ahí que sea cuando menos curioso que Luis de la Fuente le haya incluido por delante de Carreras. De hecho, intentó salir en enero ante la falta de minutos. En cuanto a Gonzalo, si bien es cierto que su irrupción en el Mundial de Clubes fue imponente, también es verdad que sus participaciones a lo largo del curso han sido escuetas. E incluso algo pobres: un hat-trick estelar al Betis y un gol a la Real Sociedad resumen sus 27 participaciones en LaLiga.

Dani Carvajal, fuera de la prelista y adiós al Mundial 2026

Quien no estará con total seguridad en el Mundial es Carvajal. El lateral ha desaparecido de los planes de Álvaro Arbeloa desde que se recuperó de su lesión y ni siquiera ha entrado en la prelista. Es decir, que si Marcos Llorente o Pedro Porro, que son los favoritos para acudir al Mundial, sufrieran algún contratiempo físico, De la Fuente no podría llamar a Carvajal como alternativa, ya que esta prelista es vinculante.

PUEDE INTERESARTE Luis de la Fuente anuncia una medida histórica: llevará más jugadores que luego descartará por si hay lesiones

Los otros jugadores españoles del Real Madrid que tampoco están en la prelista son Raúl Asencio, que llegó a estar convocado con la selección absoluta pero ha perdido protagonismo en este tramo final de curso, y Dani Ceballos, que parece haber puesto punto y final a su extraña etapa en el conjunto blanco.