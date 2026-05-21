Joan Laporta y el reto que le pone a Hansi Flick pensando en la Champions

Alberto Cercós García 21 MAY 2026 - 10:43h.

Joan Laporta se mostró contento y satisfecho con el trabajo del FC Barcelona, pero ya piensa en el futuro

Los secretos de la cena del Barça: del precio del menú al regalo a Lewandowski

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Joan Laporta apareció sonriente y relajado a la salida de la cena institucional del FC Barcelona, en una noche con aroma de celebración y de balance feliz para el barcelonismo. El presidente azulgrana dejó claro que el club atraviesa un momento de estabilidad deportiva después de una temporada exigente, pero muy satisfactoria, y transmitió la sensación de que el Barça vuelve a caminar con paso firme tanto dentro como fuera del campo.

El dirigente culé puso especial énfasis en el valor de la segunda Liga consecutiva, un título que considera especialmente meritorio por todo lo vivido en los últimos años. Laporta defendió que el equipo ha sabido resistir la presión, crecer en los momentos complicados y construir una identidad competitiva reconocible. En su entorno se respira la sensación de que el club ha recuperado parte de la autoridad perdida y vuelve a instalarse entre los grandes referentes del fútbol europeo. "Se ve que el primer equipo es un grupo muy unido. Son momentos bonitos, recordando toda la temporada. Muy contento", apuntaba el presidente ante los medios tras terminar la cena en el restaurante Casanova Beach Club.

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Laporta y un mensaje para el futuro del Barça

Entre los nombres propios de la conversación aparecieron Robert Lewandowski y Hansi Flick, dos figuras capitales dentro del proyecto actual. "Lewandowski forma ya parte del escudo del Barça. Le hemos agradecido el hecho de que gracias a él conseguimos credibilidad a nivel deportivo. Ha aportado profesionalidad, ha aportado mucho al grupo durante los años y así se lo han reconocido sus compañeros. Hemos ganado todos los partidos de casa por primera vez en la historia y además hemos hecho un reconocimiento a Lewandowski por dejar huella. Nos dio mucha credibilidad. Con él empezó esta etapa de éxitos", reconocía Laporta sobre el polaco.

Además, Laporta se mostró especialmente satisfecho con el impacto del técnico alemán, al que ve plenamente integrado en la dinámica del club y alineado con la idea futbolística que quiere consolidar la entidad. "Deco que está trabajando de forma maravillosa, con un Hansi Flick al que se ve súper ilusionado por lo que viene. Viene una temporada, la próxima será más dura que esta. El nivel de exigencia va a subir y los jugadores son conscientes de que están construyendo su propia leyenda en un club que es el Barça, que los acoge y que les permite ir construyendo esta historia tan bonita", zanjaba.