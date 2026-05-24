Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 00:06h.

Hansi Flick analizó el partido contra el Valencia y la temporada culé

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El FC Barcelona cerró la temporada 2025/26 con derrota en Mestalla. El equipo culé se adelantó gracias al tanto de Robert Lewandowski, pero se notó la intensidad y la necesidad del Valencia en la segunda mitad y los locales terminaron remontando el encuentro gracias a los tantos de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez.

Tras el choque, Hansi Flick atendió a los medios de comunicación y mostró su malestar por la derrota, a pesar de que el conjunto culé ya no tenía nada en juego.

Hansi Flick reconoce el mérito del Valencia

“Hemos cometido errores algo infantiles después del 0-1 y ellos los han aprovechado para hacer los goles que les han dado la victoria", comenzó diciendo el técnico culé. Además, reconoció que la victoria del Valencia es "más que merecida", ya que se demostró que "se jugaban algo más", pese a que finalmente no consiguieron el objetivo de entrar en puestos europeos.

Esta derrota, a pesar de no influir en la temporada culé, sí le servirá a Hansi Flick para tomar nota de cara a la próxima campaña. “Ahora tengo que analizar cosas a mejorar en el futuro", mencionó.

"Hubo cosas hoy que no estuvieron del todo bien, pero la temporada ha sido buena, somos campeones y ahora nos vamos de vacaciones y a preparar otra temporada”, añadió el entrenador alemán.

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Hansi Flick también reconoció la influencia del Mundial en el duelo liguero para sus jugadores. “Hay que entender que ahora llega el Mundial y que eso es un sueño para cualquier futbolista. Es lógico que los jugadores se hayan focalizado algo más hacia ese objetivo tan importante y tengo que entenderlo”.

Finalmente, el entrenador alemán quiso tener unas últimas palabras con el que ha sido su delantero tanto en Barcelona como en el Bayern de Múnich, Robert Lewandowski.

“Simplemente, cuando ves el 0-1 piensas que durante su carrera siempre ha estado en la posición correcta en el momento adecuado. Se merecía jugar este partido y una despedida como la que tuvo de los aficionados. Cuando uno pierde un partido está decepcionado; es lo que puedo decir. Pero estoy feliz con la temporada y estoy contento".