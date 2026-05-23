Diego Páez de Roque 23 MAY 2026 - 23:02h.

El Barça perdió el último partido de LALIGA

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El FC Barcelona ha cerrado su temporada en Mestalla con derrota. Los culés, sin nada en juego, fueron remontados por un Valencia que se jugaba su presencia en Europa la temporada que viene.

Tras una primera parte insípida y sin goles, se desataron en la segunda mitad. Robert Lewandowski adelantó a los suyos, pero los locales terminaron dándole la vuelta al choque con los tantos de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez.

Uno por uno de los jugadores del Barcelona

Szczesny (5): poco pudo hacer en los goles del Valencia, aunque tampoco dejó acciones de mérito para tener una nota alta.

poco pudo hacer en los goles del Valencia, aunque tampoco dejó acciones de mérito para tener una nota alta. Eric García (4,5): comenzó como lateral y jugó de central la segunda mitad. En ambas posiciones se mostró correcto tanto en defensa como en ataque, pero no lo suficiente.

comenzó como lateral y jugó de central la segunda mitad. En ambas posiciones se mostró correcto tanto en defensa como en ataque, pero no lo suficiente. Araujo (7): cerca estuvo de cometer penalti al final de la primera parte, pero llegó bien al corte. Realizó una buena entrada para evitar el mano a mano de Javi Guerra. Fue sustituido en el descanso.

cerca estuvo de cometer penalti al final de la primera parte, pero llegó bien al corte. Realizó una buena entrada para evitar el mano a mano de Javi Guerra. Fue sustituido en el descanso. Gerard Martín (6): recibió un plantillazo en la cabeza que le provocó una brecha y tuvo que jugar con una venda. Realizó varias entradas buenas, incluso cortes como el previo al gol de Luis Rioja.

recibió un plantillazo en la cabeza que le provocó una brecha y tuvo que jugar con una venda. Realizó varias entradas buenas, incluso cortes como el previo al gol de Luis Rioja. Álex Balde (4): más activo en ataque que en defensa. Gozó de varias ocasiones claras, pero no pudo transformar ninguna de ellas.

más activo en ataque que en defensa. Gozó de varias ocasiones claras, pero no pudo transformar ninguna de ellas. Gavi (6): realizó un corte providencial en5 la primera parte para evitar el tanto valencianista. Ganó varios duelos y generó peligro gracias a su buena precisión en el pase.

realizó un corte providencial en5 la primera parte para evitar el tanto valencianista. Ganó varios duelos y generó peligro gracias a su buena precisión en el pase. Marc Bernal (5): estuvo correcto, con buena precisión en el pase y ganando duelos. Cerca estuvo de cometer penalti tras una entrada clara sobre Jesús Vázquez que terminó siendo fuera del área.

estuvo correcto, con buena precisión en el pase y ganando duelos. Cerca estuvo de cometer penalti tras una entrada clara sobre Jesús Vázquez que terminó siendo fuera del área. Dani Olmo (4,5): no generó el peligro esperado, aunque sí creo una gran ocasión tras una pared con Alejandro Balde. Fue sustituido pasado el minuto 60.

no generó el peligro esperado, aunque sí creo una gran ocasión tras una pared con Alejandro Balde. Fue sustituido pasado el minuto 60. Ferran Torres (6,5): asistió a Robert Lewandowski en su último gol. Completó varios regates y algún control de mucha calidad desde la banda derecha.

asistió a Robert Lewandowski en su último gol. Completó varios regates y algún control de mucha calidad desde la banda derecha. Marcus Rashford (4): mal partido del inglés. No consiguió completar varios de los regates intentados y perdió muchos de los duelos disputados.

mal partido del inglés. No consiguió completar varios de los regates intentados y perdió muchos de los duelos disputados. Robert Lewandowski (7,5): realizó un buen testarazo que se estrelló en el palo. En la segunda parte llegó el que ha sido su último gol con el Barcelona rematando a placer un centrochut de Ferran Torres.

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Notas de los suplentes