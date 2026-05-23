David Torres 23 MAY 2026 - 10:01h.

El Valencia busca un premio europeo inesperado ante un Barça campeón

Carlos Corberán habla de falta de respeto al Barça y asume: "Desafortunadamente no nos hemos merecido hablar de Europa hasta ahora"

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ValenciaEl Valencia CF recibe este sábado en Mestalla al campeón FC Barcelona en la última jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, en un encuentro en el que los valencianistas deben ganar para tentar a la suerte de estar en Europa el próximo curso y cerrar de la mejor manera una campaña liguera en la que llegaron a sufrir por el descenso, ante unos 'culers' ya sin nada en juego pero que a nivel individual sí persiguen metas, como los trofeos Zamora y Zarra. Para lograr el objetivo europeo, Mestalla presentará un ambiente de gran cita para empujar a un equipo que viene de ganar por 4-3 en Anoeta ante la Real Sociedad, un resultado que mantuvo vivas sus opciones continentales hasta la última jornada. Sería un ansiado regreso casi siete años después.

Todo cambió en una semana: ¿Qué necesita para volver a Europa?

Hace apenas unas semanas, el objetivo del conjunto dirigido por Carlos Corberán era certificar matemáticamente la permanencia. Conseguido ese primer reto, el equipo 'che' ha transformado la angustia por evitar el descenso en una ilusión europea que parecía impensable durante buena parte del curso.

El equipo llega a esta última jornada como noveno clasificado con 46 puntos en su casillero. En este escenario, el Valencia necesita que se den tres cosas:

1) Ganar al Barça

2) Esperar que fallen tanto el Getafe CF, séptimo con 48 puntos y que recibe a Osasuna, como el Rayo Vallecano, octavo también con 48 puntos y visitante en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.

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El premio sería una séptima plaza que da acceso a la próxima Conference League, un objetivo que añadiría brillo a la notable reacción valencianista de los últimos meses.

No cabe otra combinación, ni tan siquiera que el Rayo Vallecano gane la final de la Conference League el próximo miércoles puesto que eso no generará una plaza extra europea para España.