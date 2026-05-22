David Torres 22 MAY 2026 - 13:54h.

Carlos Corberán tiene siete bajas confirmadas

Qué jugadores podrían despedirse de Mestalla en el último partido de Liga

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ValenciaCarlos Corberán ha comparecido este viernes en sala de prensa para analizar el Valencia-Barcelona de este sábado en el que su equipo, por primera vez en siete años, podría alcanzar una clasificación europea. El técnico, eso sí, tendrá que jugarse el futuro con un innumerable listado de bajas que no podrán ayudar al equipo en Mestalla. Muchos de ellos viven su último día como valencianistas, algunos sabiéndolo y otros sin duda.

A tenor de lo visto en las últimas sesiones de trabajo, el atacante neerlandés Arnaut Danjuma completó todo el entrenamiento con el Valencia, mientras que el delantero argentino Lucas Beltrán sigue ejercitándose al margen por sus problemas en la rodilla. De esta forma, a falta de un día para el Valencia-Barcelona de este sábado en el que los valencianistas lucharán por la séptima plaza que da acceso a la Liga Conferencia, Danjuma podría entrar en la convocatoria después de no estar disponible en Anoeta pese a viajar, mientras que Beltrán está descartado El argentino, cedido esta temporada por la Fiorentina, se perdería su quinto partido consecutivo y no podrá despedirse del equipo ni de Mestalla sobre el césped. El resto del grupo trabajó con normalidad menos los lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia, José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. A estos hay que sumarle la ausencia por sanción del central Eray Cömert.

Carlos Corberán repasa las bajas

Tocaba, con todo, escuchar al entrenador y el parte de bajas para confirmar las ausencias para el último partido de LALIGA ante los culés de Hansi Flick. "Lucas Beltrán sigue trabajando con el cuerpo médico, por lo que no estará. Perdemos a Eray Comert por la sanción; y Arnaut Danjuma sí se ha recuperado de su espalda. Además, complementaremos la lista con algún chico del filial", ha aclarado el técnico