David Torres 22 MAY 2026 - 12:01h.

Se llegó a plantear comprar el Ávila junto a David Broncano

El Valencia CF cambia su postura con la venta de Mestalla, que entra en su fase definitiva: "Posición de fuerza"

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ValenciaCon la enésima manifestación convocada contra Peter Lim, el periodista, actor y presentador valenciano Arturo Valls se ha referido en la situación del Valencia CF, el club de sus amores y ha pedido a gritos un cambio de gestión, el adiós del máximo accionista. Como otros famosos como Santi Cañizares, aunque menos explícito que este y con más sentimiento de aficionado, el polifacético showman, reconoce que ha sufrido de lo lindo viendo al Valencia CF de Carlos Corberán este año.

"Peor no puedes ir, un cambio de gestión sería evidente que nos vendría bien, sobre todo por una cuestión de sentimiento. Lo que más duele, o por lo menos a mí, lo que me duele es la dejadez, la la ignorancia esa de estar tan despegado del aficionado", reflexiona Arturo Valls en el podcast "Mano a Mano" de la Cadena Ser. "El año que hemos pasado, eso es es horrible, tío, es horrible", le cuenta al periodista Chimo Masmano.

"El año que hemos pasado, eso es es horrible, tío, es horrible" EFE

Para Arturo Valls lo peor del equipo es que "no tiene solidez. Le decía a mi hijo ¿cuándo vamos a ver un partido con 0-2 o un 2-0 en con tranquilidad? Estamos siempre con el patiment (sufrimiento) y cada vez es más, tío. Y tampoco somos un equipo de sufrir tanto como estamos sufriendo ahora, ¿no?", acaba.

Cuando estuvo a punto de comprar el Ávila junto a David Broncano

En el mencionado podcast, Arturo Valls, explica que muchos aficionados le piden que compre el Valencia CF para librarse del yugo de Peter Lim. Él, obviamente, niega tener la capacidad para hacerlo y cuenta que estuvo a punto, eso sí, de comprar el Ávila.

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"Saliendo del campo los aficionados me decían ¡Arturo! ¡Compra el Valencia! ¡Claro! ¿Cuánto hay que poner?", recuerda el presentador y cuenta la anécdota de cuando pudo comprar el Ávila. "Un día nos vinimos arriba, porque a Broncano , que somos muy colegas, le ofrecieron de repente un club de segunda B y me llamó un día: "Tío, ¿tú te animarías?"", explica Valls.

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Arturo cuenta el desenlace: "¿Qué dices, macho? Hablaré con mi asesor, pero me va a mandar a la mierda, y ojo, cuidao, me dijo que esto puede ser un buen negocio pero me recordó, cuando somos un personaje público te puede afectar de otra manera y te puede quitar por otro lado", remata.

Sin embargo, se le nota con ganas de entrar ahí. "A nivel negocio tú compras un Castellón y... ", explica Arturo Valls antes de reconocer qué club era: "Era el Ávila, el Real Ávila, estaba en segunda y de repente alguien le ofreció a David y nos lo llegamos a plantear... Tiene una cosa muy romántica y muy chula, pero la compra del Valencia sería muy complicada", termina