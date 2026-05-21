David Torres 21 MAY 2026 - 12:49h.

El Valencia CF de Carlos Corberán: Una segunda vuelta de Champions que no aplaca a Mestalla

"Aún si tuviera el nivel, que aún no lo tiene, mi hijo no va a jugar en este Valencia, mientras yo sea su padre y esté este dueño"

Compartir







ValenciaSanti Cañizares ha vuelto a analizar la trayectoria del Valencia CF en una temporada que finaliza este sábado en Mestalla contra el Barça y en la que el equipo valencianista, después de estar muchas semanas luchando por la permanencia, tendrá la oportunidad remota de engancharse a Europa. "A mí me ha defraudado muchísimo esta liga, en general. Ha sido decepcionante", reflexiona Cañizares en la Cadena COPE. "En una temporada así, es una temporada fantástica para poder hacer quinto, por ejemplo. Con cinco plazas de Champions y el bajo rendimiento de rivales directos como la Real Sociedad, el Athletic o el Sevilla, tenías una gran oportunidad. A poquito que gestiones medio bien, a poquito que seas exigente en tu plantilla, en tu cuerpo técnico, en tu organigrama de club, el Valencia debería con una pierna atada quedar quinto en esta liga de hoy".

"El Valencia debería con una pierna atada quedar quinto en esta liga de hoy". Valencia Card Show

Cañizares se alegrará por la Conference League pero con matices

"Me alegraría mucho que fuera a Conference, porque sé que hay gente que le hace ilusión. Viven su Valencia, sufren con su Valencia, y, en definitiva, no es responsable de nada pero insisto en que, viendo el rendimiento, no puedes estar contento con la temporada", explica Cañizares antes de meterse en faena.

Cañizares, aunque se mostró muy crítico con el entrenador del Valencia CF, no quiso ahondar sobre el futuro de Carlos Corberán porque para él "no hay debate ya que tiene la confianza de la propiedad y parece que va a seguir". La crítica del guardameta se centra en su falta de gestión del grupo, que no ha logrado los objetivos y que su equipo tiene una falta de identidad evidente.

Prueba de ello y, ante la falta de mundialistas en la plantilla (sólo está Comert), el meta cree que es que "el rendimiento que ofrecen en el Valencia nunca es el mejor, Aquí es muy difícil rendir al 100% por falta de una estructura profesional de primer nivel en todos los departamentos del club. "Ese es el drama principal", sentencia.

El partido estará precedido por una manifestación convocada por Libertad VCF contra la gestión que Carñizares considera "justa y me parece necesaria".

Cañizares y las opciones de que su hijo juegue en el Valencia CF

Santi Cañizares ha confesado que le haría una ilusión enorme que su hijo Lucas, también portero, jugara algún día en el Valencia. Sin embargo, se muestra tajante y dolido con la situación actual: "Me gustaría que fuera otro Valencia. Es que yo creo que en este Valencia no va a jugar nunca. Aún si tuviera el nivel, que aún no lo tiene, no va a jugar en este Valencia, mientras yo sea su padre y esté este dueño", confiesa.

"El Valencia no me ha llamado preguntando por ti, pero me ha llamado el Madrid y me ha llamado el Barcelona, y tienes que tomar una decisión", le dijo a su hijo cuando tenía 12 años y ahora está jugando en el Tondela