Pablo Sánchez 29 MAY 2026 - 11:07h.

La hoja de ruta del Barça con la portería antes de que pueda llegar Álex Remiro

Tiene contrato en vigor hasta 2028

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Uno de los nombres que generará ruido durante el verano será el de Marc-André ter Stegen. El alemán ha vivido una auténtica pesadilla esta temporada. Primero, quedó relegado al ostracismo por el gran rendimiento de Joan García. Se marchó cedido en enero al Girona en busca de minutos, pero se encontró con una lesión de gravedad al poco de llegar que le ha impedido estar a punto para el Mundial. A todo esto hay que sumar las dudas sobre su futuro, el cual sigue siendo una incógnita.

Lo único claro de su situación es que tiene contrato en vigor con el Barcelona hasta 2028. A partir de ahí, su destino tiene muchos condicionantes. El Barcelona trata de buscarle una salida al alemán, aunque no será fácil. Entre otras cosas, el principal problema es el económico. Ter Stegen cobra más de 16 millones de euros brutos por temporada, una cifra difícil de asumar por el club blaugrana.

De cara al verano, su salida se antoja una operación clave para poder cumplir la famosa regla del 1:1 y poder fichar con normalidad durante el periodo estival, algo en lo que ya se está adelantando el club con la llegada de Anthony Gordon. Y en toda esta película, Ter Stegen sigue sin tener claro hacia donde mirar, aunque parece que la solución del entuerto está algo más cerca.

Szczesny y Ter Stegen, a la salida de la ciudad deportiva

Este viernes, las cámaras de ElDesmarque captaron la salida de Ter Stegen junto a Szczesny de la ciudad deportiva. Tal y como informa David Ibáñez, parece ser que entre el Barcelona y el meta germano existe buena sintonía para buscar una solución veraniega que satisfaga a ambas partes. El arquero quiere tener minutos la próxima temporada y sabe que con Flick no los va a encontrar. Por ello y pese a su contrato, está dispuesto a escuchar ofertas para salir y encontrar un destino apetecible, en el que pueda volver a disfrutar del fútbol a la vez que libera al Barça de su elevada ficha.