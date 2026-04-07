Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta de Carlos Alcaraz de la que todo el mundo habla en Montecarlo

Saray Calzada 07 ABR 2026 - 16:48h.

Carlos Alcaraz ha estrenado camiseta para la temporada de tierra batida y está siendo muy comentada en redes

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Carlos Alcaraz ha comenzado la temporada de tierra batida y lo ha hecho con victoria ante Sebastian Báez por 6-1 y 6-3, en una hora y diez minutos. El tenista murciano defiende el título y comienza con el torneo en Montecarlo, el cual espera que sea el primero de los tres torneos que disputará en esta superficie. Hay un detalle que no ha pasado desapercibido para sus fans.

El tenista español ha estrenado camiseta con la que se espera que salga victorioso. Sus fans ya se han puesto ver dónde se puede comprar el look. Alcaraz patrocina a 'Nike' y llevaba una camiseta de esta firma. A muchos de sus fans les ha gustado mucho su elección. El que quiera hacerse con ella sabe que debe pagar algo más de 60 euros para comprarla.

Carlos Alcaraz comienza con buen pie

Alcaraz acepta el desafío de Jannik Sinner; ambos asumen que el punto de partida de esta etapa de arcilla es un mano a mano por el número uno del mundo. El murciano, que ya sumó su sexta victoria seguida en el Principado y la decimotercera consecutiva sobre polvo de ladrillo, respondió al estupendo arranque del transalpino que todo lo que gane le supone puntos en su cuenta.

Sinner, que previamente ganó con facilidad a Ugo Humbert 6-3 y 6-0, no disputó nada hasta el Masters 1000 de Roma por la sanción de dopaje. Lo que acumule ahora, en estas semanas, será de más. Todo lo contrario que Alcaraz que defiende los títulos de Montecarlo, la final de Barcelona, el éxito en Roma y en Roland Garros. Solo se perdió Madrid.

Carlos Alcaraz ganó por cuarta vez a Báez en otros tantos enfrentamientos para citarse en tercer tramo con el ganador del duelo entre el también argentino Juan Martín Etcheverry y el que se imponga en el partido entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn.

No tuvo casi contratiempos ante Báez verdugo en primera ronda del veterano Stanislas Wawrinka y sumar su sexta victoria seguida en Montecarlo y catorce del tirón en arcilla.

"Estoy muy contento, hace casi un año desde el último partido en tierra y ya la echaba de menos. Tenía ganas de ensuciarme los calcetines", bromeó el español en la pista, tras ganar a Báez.